Un dettaglio della campagna

È online da oggi Buyandhelp.it, piattaforma che permette di fare acquisti in moltissimi negozi online ottenendo in cambio due importanti benefici: un risparmio per chi acquista, grazie al meccanismo del cashback, e una donazione, senza costi aggiuntivi, da destinare a un’iniziativa solidale a favore dei bambini, selezionata dall’acquirente.

Una vera rivoluzione che cambia il modo di fare shopping: senza bisogno di modificare le proprie abitudini di acquisto e senza costi di alcun tipo, si potranno aiutare tanti bambini sul territorio italiano.

In questa prima fase di start-up hanno aderito alla convenzione già più di 1.300 negozi online, inclusi i più importanti brand dell’e-commerce; la gamma delle offerte commerciali copre ogni ambito di consumo e andrà ampliandosi nel tempo così da soddisfare anche settori più di nicchia.

VanGoGh, agenzia milanese parte di AIM Group International, dopo aver contribuito allo sviluppo del sito, ne ha curato la campagna di lancio, e ora gestirà i canali social del brand e si occuperà di tutte le azioni di comunicazione online e offline che verranno attuate.

«Mi sono innamorato immediatamente del progetto – commenta Max Galli, fondatore e presidente di vanGoGh – al punto da diventare parte integrante di questo gruppo di pragmatici sognatori che desiderano un mondo migliore per i bambini. Condividiamo i valori e gli ambiziosi obiettivi che muovono questa grande iniziativa: aiutare i bambini in difficoltà con una modalità innovativa che abbiamo contribuito a creare».

“Compri, risparmi, fai del bene” è il claim che sintetizza il funzionamento di Buyandhelp.it. Il meccanismo è semplice: utilizzando i propri negozi preferiti, ma accedendo al sito buyandhelp.it, l’utente otterrà un rimborso (variabile a secondo del negozio scelto) e sosterrà un progetto solidale di Buy and Help a sua scelta. L’acquisto da parte dell’utente genera automaticamente una donazione, pagata da Buy and Help, che finanzierà il progetto scelto.

Il progetto è rivolto anche alle aziende, sia per trovare un nuovo canale di distribuzione online, sia per proporlo ai propri dipendenti attraverso una piattaforma personalizzata a costo zero come forma di sensibilità sociale, diventando Business Partner.

I partner fondatori del progetto sono: Pointer, partner specializzato in cashback che ha progettato il sistema di affiliazione. Si occupa di gestire la relazione commerciale con i negozi e il pagamento del rimborso agli utenti; vanGoGh, l’agenzia creativa che si occupata del sito e di tutta la comunicazione on e offline; e Tutticontiamo, la Onlus a cui Buy and Help affida la gestione della percentuale di cashback da destinare alle azioni solidali, che si occupa di selezionare i progetti e verificarne l’andamento e, quando possibile, offre anche un ulteriore supporto alla loro realizzazione.

Il lancio in comunicazione è stato attivato per il momento con una campagna digital che prevede attività SEO e SEM, Google Ads e social media. In futuro si valuteranno opportunità di adv offline, pianificate autonomamente.