MediaWorld continua il suo percorso di posizionamento come brand di fiducia degli italiani e lancia la nuova campagna in occasione del prossimo Natale.

A partire da oggi, 3 dicembre, e fino al 24 dicembre, in onda sulle principali emittenti televisive e sui canali ufficiali YouTube, Facebook e Instagram, il nuovo spot, ideato da Armando Testa, che declina il concept “Fatto Apposta per Me” all’interno della magia dell’atmosfera natalizia. Lo storytelling si concentra sull’emozionante momento dello scambio dei regali, sulla gioia dei volti di chi riceve e di chi dona, della condivisione del tempo insieme durante le feste.

Ma lo spot non racconta solo le emozioni, c’è una promessa concreta che MediaWorld fa ai suoi consumatori: “il regalo perfetto per chi ami esiste e noi ti aiuteremo a trovarlo”. Una promessa che si inserisce in una strategia di comunicazione integrata che, a partire dal claim “Il Natale fatto apposta per me”, costruisce una consumer journey che si sviluppa su ATL, BTL, digitale, social e punto vendita, anche attraverso un’attivazione digitale innovativa che parte da un QR code su pagine stampa e materiali punto vendita.

Il tappeto musicale si trasforma, dalle note graffianti di “What a Wonderful World” di Joe Ramone della campagna originale ad una versione dolce e morbida.

“MediaWorld è senza dubbio riconosciuto come il primo brand a cui gli italiani si rivolgono quando scelgono un nuovo prodotto tecnologico, prima ancora di valutare marche, caratteristiche e prezzi. – commenta Giuseppe Cunetta, CMDO di MediaWorld – La nostra promessa, soprattutto a Natale, è mettere al centro le persone e le loro emozioni, in un momento così speciale, creando l’atmosfera perfetta per celebrare un Natale tecnologico fatto apposta per ciascuno di noi”.

La pianificazione offline della campagna è gestita da Dentsu Aegis Network mentre quella digitale da InMediaTo Mediaplus.

