Laika va on air e si rinnova con Serviceplan Italia

La bellezza della Toscana e un viaggio alla scoperta della Dolce Vita: è la nuova campagna Laika all’insegna del Made in Italy firmata da Serviceplan Italia. Il brand specializzato in camper, parte di Erwin Hymer Group, si è affidata al gruppo di comunicazione di via Solferino, che ripensa completamente la corporate image, il sito, lo stand, il nuovo catalogo 2019 e la campagna trade integrata (qui la notizia sui nuovi clienti dell’agenzia).

Lo shooting, con il fotografo Luciano Consolini, si è svolto in tre fasi, per tre diverse famiglie di prodotto.

Anche lo stand alla fiera internazionale di Dusseldorf è stato curato dall’agenzia Goodmind, partner del Gruppo Serviceplan, specializzata in design. L’execution riprende il concetto della piazza italiana e lo stesso stile comunicativo verrà riproposto anche per il sito, opera di Develon, agenzia digital del Gruppo.

Credits

Agenzia: Serviceplan Italia

Cliente: Laika

Direttore Creativo Esecutivo: Oliver Palmer

Direzione Creativa: Luca Iannucci, Pas Frezza, Salvatore Giuliana, Iva Kisyova, Matteo Dell’Olio

Art Director: Elena Kratter

Copywriter: Alessandro Prestia, Vittorio Giannotti

Account Director: Paola Borroni