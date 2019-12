Kate Moss è la protagonista della nuova campagna pubblicitaria primavera estate 2020 di Ermanno Scervino.

Protagonista degli scatti, in un essenziale e atemporale bianco e nero, la top model inglese è stata ritratta a Londra da Luigi & Iango.

Le immagini, realizzate in studio, focalizzano lo sguardo su Kate Moss e sulla sua interpretazione dei capi più belli della collezione SS2020. Una semplicità di stile volta a sottolineare il forte impatto visivo della bellezza femminile esaltata dalle creazioni della maison toscana.

“Ho sempre voluto fare una campagna con Kate Moss perché mi è sempre piaciuta molto. Per me lei è sempre stata un’icona della moda, e mai come in questo momento, per rappresentare i miei capi avevo più bisogno di un’icona che di una modella”, ha dichiarato il designer Ermanno Scervino.

La campagna Ermanno Scervino primavera estate 2020 con Kate Moss debutterà sulla stampa internazionale a partire da febbraio 2020.