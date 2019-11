L’inverno è la stagione più wild di tutte e richiede un grande spirito di adattamento, soprattutto sulle vette più alte. Non per nulla, in natura, solo poche specie di animali riescono ad affrontarlo.

La nuova campagna pubblicitaria si ispira proprio al regno animale per raccontare come le auto della gamma Jeep abbiano tutte le caratteristiche per vivere al meglio tutti i mesi dell’anno, anche i più freddi.

Le vediamo infatti in contrapposizione con uno stormo di uccelli, che migra alla ricerca di condizioni più miti, oppure paragonate a quei pochi esemplari in grado di sfidare anche le temperature più rigide e le altitudini più elevate.

Perché l’inverno è l’habitat naturale di Jeep, come sottolinea il concept che firma tutti i soggetti.

La campagna è stata ideata e realizzata dalla sede torinese di Leo Burnett guidata da Maurizio Spagnulo, sotto la direzione creativa esecutiva di Francesco Martini.

La pianificazione, a cura dell’agenzia media Starcom, è prevista nelle principali città italiane, e in più di 20 località sciistiche che spaziano dal Trentino Alto Adige all’Abruzzo, per un totale di circa 360 impianti.

