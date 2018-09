Sta per arrivare sulle strade la nuova Jeep Cherokee, l’evoluzione del Suv del marchio di FCA pensato per la guida sia nel contesto urbano sia fuoristrada. La nuova Cherokee sarà disponibile negli showroom Jeep italiani da metà settembre con le versioni Longitude, Business Limited ed Overland. Il prossimo anno sarà la volta della versione Trailhawk che completerà la gamma.

Il lancio sarà sostenuto dalla campagna pubblicitaria declinata sul concetto “Born to be wild”, realizzata da Leo Burnett e pianificata da Starcom. Ognuno di noi nasce pieno di curiosità verso il mondo, avventuroso e inarrestabile: ognuno di noi nasce “born to be wild”, con un inconfondibile spirito 4×4, vuole comunicare lo spot, girato in Sicilia (tra Ragusa e Donnafugata) e pianificato in tv e sul digital.

Inevitabilmente tutti noi cresciamo, e rischiamo di dimenticare come siamo davvero dentro, ed è qui che Jeep gioca la sua parte fondamentale, con la sua attitudine off-road e la sua capacità di sentirsi perfettamente a suo agio nell’ambiente urbano, grazie al comfort e alle funzionalità delle sue vetture. I suoi driving trasmettono sicurezza, libertà ed avventura allo stesso tempo, quegli stessi sentimenti che tutti i bambini provano nei loro primi anni di vita. Grazie a Jeep, ognuno di noi può ricordarsi delle sue radici, come espresso dal voice over che chiude il film: “La nostra anima resterà 4×4 per sempre”.

La creatività “Born to be Wild” viene declinata anche in una campagna stampa, dove le linee di un’impronta digitale si integrano simmetricamente con un elemento del mondo naturale. In questo modo, Jeep racconta anche la stretta connessione tra il brand e il suo target: “We are all made of wild”.