Ha preso ufficialmente il via il 14 luglio la campagna istituzionale di Tim dedicata al 5G, con uno spot (di cui vi avevamo dato anticipazione in questo articolo) che racconta quanto questa tecnologia possa contribuire a migliorare e trasformare la vita, abbattere le distanze e offrire nuove opportunità.

Accompagnato dal claim “Il futuro. Insieme”, lo spot sottolinea ancora una volta l’impegno ed il ruolo centrale di Tim per la trasformazione digitale del Paese.

Nella scenografica chiesa di San Pietro a picco sul golfo dei Poeti nel Borgo di Porto Venere in Liguria, durante la cerimonia, il padre della sposa, il cardiochirurgo italiano di fama internazionale Francesco Musumeci si allontana, tra gli sguardi meravigliati della figlia e degli invitati, per realizzare un’operazione a distanza su una bambina. Grazie infatti alla connessione 5G, con il visore di realtà virtuale e due joystick tra le mani, il Professore come un direttore d’orchestra guida l’intervento chirurgico e con movimenti precisi ed armonici delle proprie braccia muove quelli del robot in una sala operatoria tecnologica dall’altra parte della scena.

Immagini toccanti ed emozionanti, accompagnate dalla potente colonna sonora tratta da “Samson et Dalila” di Elina Garanca, si susseguono in parallelo: un ologramma del cuore su uno screen digitale e una parete con i cuori “ex voto”; il momento di felicità dei due sposi che escono dalla chiesa si sovrappone a quello dei giovani genitori della bambina che ricevono la notizia del successo dell’intervento; l’abbraccio raggiante della figlia al padre e quello liberatorio della madre alla dottoressa.

La campagna, firmata da Havas Worldwide, è pianificata sulle maggiori emittenti tv nazionali e sostenuta con una video strategy sulle testate online e sui canali social. La pianificazione della campagna pubblicitaria è gestita da Havas Media.

Credits:

Direzione creativa e ideazione campagna: Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM

Casa di Produzione: BlowUpFilm

Regia: Matthaus Bussmann

Produttore esecutivo: Luca Giberna, Desireé Castelli Maestro

Produzione: Eva Charpentier, Irene Rei

Responsabile di produzione: Daniele Pau

Direttore Fotografia: Carlo Jelavic

Aiuto Regia: Pierantonio Micciarelli

Post produzione: Inlusion

Colonna Sonora: Elina Garanca, Samson et Dalila, Op.47, R288, Act 2: “Mon cœur s’ouvre à ta voix” Camille Saint-Saëns Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna.