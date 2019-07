Idt e Yamamay lanciano il brand Ayay con una campagna digitale

Idt, hub dei progetti digitali italiani, e Yamamay, il brand di intimo e beachwear, lanciano Ayay, nuovo marchio cosmetico pensato per le parti intime femminili in vendita solo sul web.

La strategia di comunicazione di Ayay si declina sia sul canale digitale sia su quello tradizionale. La campagna di lancio prevede dunque innanzitutto una comunicazione digital: social network strategy (Facebook e Instragram), web advertising, influencer placement e la presenza dei prodotti Ayay sulla piattaforma Letsell, il tool tech di social e-commerce che trasforma gli oltre 40.000 iscritti alla piattaforma in ambassador digitali del brand.

Il tone of voice della comunicazione gioca sul concetto di bellezza intima: dal payoff “amore dove non batte il sole” alle immagini del mondo vegetale che evocano, in maniera elegante e al tempo stesso esplicita, l’anatomia femminile. Anche i claim e i copy sfruttano l’umorismo per abbattere i tabù legati al tema e sdoganare il trend della beauty routine della zona V, già diffuso all’estero, anche in Italia.

Alla comunicazione digital si affiancano la attività di instore promotion: l’acquisto sul sito www.ayay.com dei prodotti sarà promosso infatti dal materiale pop che sarà consegnato negli store Yamamay di tutta Italia, un’operazione che permetterà alle prime 100.000 clienti che si iscriveranno al sito di ricevere in omaggio il Patch Parti Intime Post Depilazione.

Creatività e pianificazione sono gestite internamente.

“Innovare fa parte del nostro dna – dichiara Ida Tafuri, Ceo di Idt – occupandoci di cosmetica a 360° abbiamo pensato che fosse naturale e necessario lanciare in Italia una linea di qualità dedicata alla zona intima femminile. Nessun tabù: ogni parte del corpo merita coccole, cura e attenzione”.

“Crediamo molto nelle potenzialità dei prodotti Ayay, Yamamay è un brand di intimo, da sempre attento alla cura e alla bellezza delle donne e questa collaborazione con Ayay è la naturale evoluzione di un percorso aziendale iniziato 20 anni fa volto a valorizzare ed esaltare il benessere delle donne e la loro femminilità più recondita. Abbiamo pensato che Ayay potesse essere l’alleato perfetto per una partnership di questo tipo perché è un brand fresco e innovativo che al momento in Italia non ha competitors sul mercato e che comunica liberamente la sua natura, senza preconcetti e tabù”, chiosa Gianluigi Cimmino, presidente di Yamamay.