Hub09 si aggiudica i social di Viva la Mamma Beretta e lancia la campagna per il menù asiatico

L’agenzia firma il riposizionamento social del brand con una prima attivazione dedicata alla nuova linea di piatti asiatici, tra contenuti social, influencer marketing e attività di seeding

Hub09 si aggiudica la gestione dei canali social di Viva la Mamma Beretta con l’obiettivo di rinnovare il posizionamento digitale del brand e intercettare un pubblico più giovane. Il progetto parte con una prima campagna dedicata al nuovo menù asiatico della linea, composta da noodles, riso cantonese e gyoza.

La strategia social punta a modificare la percezione dei piatti pronti, spostandola da scelta occasionale o “di emergenza” a consumo più abituale. Per farlo, la comunicazione adotta un linguaggio visivo e narrativo orientato alle piattaforme social e ai codici della cultura pop contemporanea.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2026, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

Il concept creativo sviluppato da Hub09 prende ispirazione dall’immaginario manga, con visual e copy pensati per dialogare con le nuove generazioni. “Abbiamo scelto un immaginario ispirato ai manga per rendere il prodotto più appealing verso un target giovane”, spiega Carlotta Dell’Osa, Creative Supervisor dell’agenzia, aggiungendo che su TikTok il progetto utilizza “un linguaggio meme per allinearci ai trend e alle dinamiche native della piattaforma”.

La campagna è stata supportata anche da un’attività di influencer marketing, con il coinvolgimento di una talent di origini asiatiche selezionata per il suo tono ironico e diretto, con l’obiettivo di rafforzare l’autenticità del racconto del prodotto.

A questa iniziativa si affianca un’attività di seeding rivolta a creator del mondo food e gaming. I partecipanti hanno ricevuto un kit dedicato contenente i tre piatti della linea e una T-shirt “Send Noodles”, pensata per favorire la produzione di contenuti social legati al lancio.

Nei prossimi mesi Hub09 curerà anche la gestione always-on dei canali Meta e TikTok del brand, con un rinnovamento del look & feel e un piano editoriale pensato per consolidare il nuovo posizionamento e ampliare il dialogo con i target più giovani.

Chi ha lavorato alla campagna per Viva la Mamma Beretta

Ecco i professionisti coinvolti nella lavorazione del progetto: