Il marchio di vodka Grey Goose lancia una nuova brand platform globale, Live Victoriously. Alla base del concept, l’idea di dare una risposta ai consumatori che ricercano marchi di lusso più autentici con cui relazionarsi: la realizzazione personale, infatti, non si ottiene semplicemente impressionando gli altri, ma celebrando i momenti che contano per ciascuno di noi – grandi e piccoli che siano.

«Live Victoriously riconosce che tu sei l’occasione speciale, e che ogni momento – grande e piccolo – è un’opportunità per creare un ricordo di vita. È ironico che oggi, più che in passato, i consumatori diano molta importanza alla qualità dei prodotti e alla trasparenza dei brand, ma poi il loro comportamento di acquisto suggerisca una disponibilità a scendere a compromessi su entrambi – spiega Lee Applbaum, Global Chief Marketing Officer di Grey Goose –. Abbastanza buono è diventato una norma nella categoria, che è stata oscurata dalla compressione dei prezzi e da un marketing brillante, ma spesso fuorviante. Grey Goose è un prodotto di lusso, ma questo posizionamento ha anche compromesso la nostra capacità di connetterci pienamente con i consumatori; infatti spesso Grey Goose viene riservato per occasioni molto speciali. Live Victoriously cerca di cambiare questa percezione e incoraggiare i consumatori a riconoscere che sono proprio loro l’occasione speciale e che ogni momento è un’opportunità per creare ricordi indimenticabili».

In concomitanza con il lancio del nuovo concept di marca, Grey Goose rilancia anche il suo ecosistema digital e social a livello globale, trasformando www.GreyGoose.com in un sito web immersive e interattivo, arricchito con nuovi contenuti personalizzati. Il sito sarà lanciato anche in Italia questa estate insieme a una campagna social e digital dedicata ai messaggi di Live Victoriusly.

Inoltre, l’introduzione della piattaforma Live Victoriously sarà supportata da una serie di media partnership, come il Guardian in UK, e con content hubs internazionali come Hulu, Spotify, The Skimm e HypeBeast.

A curare il lancio della piattaforma Live Victoriously è MullenLowe U.S., diventata la nuova agenzia creativa del brand. Oltre a MullenLowe, Grey Goose ha coinvolto Publicis Sapient per la strategia digital e social globale, e per guidare la trasformazione digitale del brand business. L’agenzia media, invece, è OMD.

Per annunciare il lancio della piattaforma Live Victoriously, lo scorso 16 aprile Grey Goose ha celebrato il tradizionale momento del drink dopo lavoro a Londra e New York, coinvolgendo i numerosi clienti dei bar appena usciti dagli uffici sorprendendoli con esibizioni di alcuni dei comici più amati al mondo – tra questi Jack Whitehall a Londra, Jamie Foxx, Aidy Bryant e Colin Jost a New York. Gli stessi comici, che vestivano i panni del bartender dietro il bancone, hanno preparato cocktail per i clienti e offerto divertenti sketch spontanei incentrati proprio sul messaggio principale della nuova brand platform. Durante tutto l’anno, Grey Goose continuerà a riunire personaggi, di diversi settori, per irrompere nei momenti di tutti i giorni al fine di ispirare con Live Victoriously le persone nelle diverse città europee.

In Italia, durante l’estate, Live Victoriously prenderà vita con un tour dedicato nelle principali città e località turistiche, per coinvolgere e festeggiare con i clienti i piccoli e i grandi momenti di ciascuno.