Competenza nella selezione degli oli, controllo e certificazione della loro eccellenza, servizio personalizzato con la consegna a domicilio sono i temi del nuovo progetto di comunicazione multimediale con cui Fratelli Carli, azienda olearia ligure fondata nel 1911, si presenta con una campagna declinata in TV, stampa, cinema e digitale.

L’ideazione è stata curata da Cernuto Pizzigoni & Partners (che per l’azienda realizza anche i progetti di direct mailing in Italia, Europa e Stati Uniti e quelli del canale retail) mentre la pianificazione media è stata gestita da Zenith.

La campagna, nata per esplicitare i valori della marca ed enfatizzare il rapporto di vicinanza con i clienti e, naturalmente con i potenziali clienti, si articola in due spot e tre annunci stampa e presenta, le peculiarità dell’azienda: la selezione degli oli migliori da parte della famiglia Carli e la loro unione in un olio unico; l’eccellenza del prodotto, attestata dal Certificato di Garanzia che accompagna ogni confezione; la consegna diretta fino a casa dei clienti, senza intermediari, per assicurare una qualità assoluta.

Gli spot si aprono con una piacevole visione dell’entroterra imperiese in cui si muove il furgoncino Fratelli Carli; altre riprese sono state invece realizzate all’interno dell’azienda. In conclusione, il claim della campagna “Apri casa al gusto Carli” riassume, in un accogliente invito, la proposta di lasciarsi conquistare da un mondo di cose buone e fatte bene.

La pianificazione prevede la presenza su tutte le principali reti TV, generaliste e non, network digitali, sale cinematografiche, periodici femminili, familiari e specializzati.

“Dopo qualche anno di assenza, torniamo in comunicazione e lo facciamo raccontando quello che sappiamo fare meglio: l’assaggio degli oli migliori per creare il nostro inimitabile Olio Carli, la cura che mettiamo in ogni dettaglio per portare di persona i nostri prodotti a casa dei clienti e garantirne la massima qualità. Abbiamo pensato ad un media mix il più possibile completo, che avvicinasse il nostro core target, allargando oggi alle generazioni digital oriented. La nostra promessa è quella di continuare nella via dell’eccellenza che per generazioni la mia famiglia ha saputo difendere e perseguire con dedizione e passione”, ha commentato Claudia Carli, brand marketing manager di Fratelli Carli.