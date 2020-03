Fiorucci, tra i marchi leader in Italia nel settore dei salumi, torna in adv in coincidenza con il periodo di Pasqua.

Dedicata al salame corallina, prodotto di punta del brand, la campagna è tutta digitale. La scelta è figlia del successo dello scorso anno della comunicazione del brand e vuole rispecchiare l’attualità di questo periodo.

La campagna, in programma fino a domenica 12 aprile, prevede il ricorso principalmente a due strumenti web: il Programmatic, tool di advertising digitale che consente di ottimizzare l’invio dei messaggi distinguendo tra i diversi target e audience di riferimento, e i canali social di Fiorucci (Facebook e Instagram) che sono coinvolti in iniziative mirate, rivolte a un’ampia rosa di consumatori.

La comunicazione rende omaggio alla tradizione gastronomica del Centro Italia e in particolare del Lazio, che vede nella corallina uno dei simboli della colazione della domenica di Pasqua.

“A Pasqua corallina è di casa” è il claim della campagna 2020 Fiorucci: per la colazione pasquale le famiglie si riuniscono intorno alla tavola imbandita con la corallina oltre alle uova sode, alla colomba e alle pizze pasquali.

Un invito alla riscoperta del gusto delle tradizioni e dell’autenticità degli affetti nel contesto attuale in cui viviamo, costellato dal motto “restiamo a casa” e in cui seppure distanti ci sentiamo quanto mai uniti e vicini.

A occuparsi della creatività della campagna è stata l’agenzia Lampi, mentre il partner che si occupa per Fiorucci di strategia media e pianificazione social è OMD. Per il buying in programmatic è stata coinvolta la piattaforma di OMD, Accuen.