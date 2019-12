Facebook debutta al Super Bowl con Silvester Stallone

Facebook continua ad investire in campagne pubblicitarie con la volontà di riconquistare la fiducia di tanti utenti dopo i diversi scandali legati alla privacy e all’utilizzo dei dati.

Il social network sarà dunque presente a febbraio al Super Bowl, l’evento televisivo più visto al mondo, con uno spot di 60 secondi diretto dal collettivo di registi Megaforce che avrà per protagonista tra gli altri Silvester Stallone. Nella campagna, realizzata da Wieden + Kennedy, Stallone dovrebbe reinterpretare Rocky nella celebre scena in cui il pugile sale sulle scale del Philadelphia Museum of Modern Art.

Lo spot è parte del piano di comunicazione “More Together”, lanciato da Facebook lo scorso maggio per promuovere i Gruppi del social network. La campagna, realizzata dai team creativi di Facebook in collaborazione con Wieden + Kennedy, è la prima realizzata da quando entrato in azienda Antonio Lucio, uno dei conosciuti Chief Marketing Officer del mercato.

Un portavoce della compagnia ha detto che lo spot mostrerà “come persone di diversa estrazione possano condividere interessi ed esperienze attraverso i gruppi di Facebook”. Il filmato vedrà dunque apparizioni di persone celebri, tra cui l’attore hollywoodiano e il comico Chris Rock.

Back in Philadelphia right now on this 33° freezing morning. We are doing something that is going to be VERY special and you’ll be seeing it soon, so hang in there and go for it!!! #KeepPunching pic.twitter.com/xokvSaYVFx — Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) December 16, 2019

Il Super Bowl è stati visto nell’ultima edizione da oltre 98 milioni di spettatori nel 2019. Fox, l’emittente che trasmetterà l’evento, ha già fatto sapere di aver venduto tutti gli spazi pubblicitari messi a disposizione al mercato con un costo di oltre 5 milioni di dollari per uno spot da 30 secondi.

And moments later, suddenly appeared some of the best fans in the world! I’m a lucky man thanks to you guys! #KeepPunching pic.twitter.com/uTTcHtypC3 — Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) December 17, 2019

Secondo Kantar, le cui stime non includono tutti i media digitali, Facebook ha speso l’anno scorso 382 milioni di dollari in pubblicità negli Stati Uniti rispetto ai 50 milioni del 2017. Ora la società dovrebbe continuare ad aumentare i suoi investimenti, come ha annunciato lo scorso giugno proprio Antonio Lucio.