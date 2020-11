Le ultime elezioni presidenziali statunitensi sono state le più costose della storia del paese, con una spesa complessiva di circa 10,8 miliardi di dollari secondo il Center for Responsive Politics. In questi mesi, Biden ha raccolto più fondi e speso di più di Trump, anche se la storia ha dimostrato che gli investimenti maggiori non si sono sempre tradotti in vittorie certe.

Chi ha un minimo di familiarità con la politica negli Stati Uniti sa bene che una parte importante degli investimenti dei principali partiti politici nel corso della maggiore competizione elettorale del Paese è assorbita dagli spot, un potente strumento che i candidati e i loro comitati utilizzano massicciamente per evidenziare i successi ottenuti, delineare piani politici ed economici, esaltare un sistema di valori o screditare l'avversario.

Ecco alcuni spot che potrebbero aver contribuito a influenzato gli elettori nel corso delle ultime presidenziali.