Il nuovo progetto speciale della compagnia va in onda all’interno dei break pubblicitari della kermesse, “rubando la scena” allo show principale. Di Hello l'amplificazione social

Dopo il Festival di Sanremo, Costa Crociere e sua nave Costa Toscana tornano protagoniste anche all’Eurovision Song Contest con “Eliovision”. Il nuovo progetto speciale della compagnia crocieristica, tra i 6 sponsor nazionali della kermesse musicale che ha preso il via martedì a Torino, è un festival “alternativo” che vede protagonisti Fabio Rovazzi ed Elio e Le Storie Tese. Il tutto va in onda all’interno dei break pubblicitari di Eurovision, “rubando la scena” al festival principale come una vera e propria interferenza.

L’operazione, che riprende in parte, sviluppandola, l’iniziativa vista a Sanremo con i collegamenti in diretta dalla Costa Toscana in cui Rovazzi era accompagnato da Orietta Berti e vari cantanti, è nata dalla sinergia con Dude, agenzia a cui si deve l’idea creativa e la realizzazione, e con Mindshare Italia, che ha curato l’innovativo approccio media, giocando un ruolo centrale nell’attivazione.

Eliovision è uno show nello show

L’Eliovision, la cui partenza era stata anticipata da Elio e Rovazzi sui social media in una campagna teaser, è partito martedì sera su Rai1 durante la diretta della prima semifinale dell’Eurovision e continuerà nella seconda semifinale di giovedì 10 e sabato 12 in occasione della finale. Il festival si articola di fatto in una sequenza di 10 spot televisivi della durata di 30” ciascuno, presentati da Fabio Rovazzi e con Elio e Le Storie Tese in veste di protagonisti e mattatori, impegnati, in varie location di Costa Toscana, a reinterpretare il loro grande classico “La Terra dei Cachi” in versioni differenti (e decisamente ironiche), ispirate a diversi Paesi europei.

“Costa Crociere prosegue sulla rotta dell’innovazione, con un’altra iniziativa davvero unica, che presenta alcuni elementi di continuità rispetto a quella realizzata a Sanremo. Abbiamo scelto nuovamente un evento musicale di grande impatto mediatico, come Eurovision Song Contest, focalizzandoci sempre sulla nostra nave ammiraglia. Questa volta Costa Toscana ospita l’Eliovision, il festival internazionale “alternativo” di Elio e le Storie Tese, presentato da Fabio Rovazzi, che permetterà di far scoprire la nostra nave in una maniera inaspettata e divertente. Inoltre, specialmente in questa edizione, c’è un’ulteriore affinità che lega Costa ad Eurovision, dal momento che le nostre crociere, per loro natura, uniscono via mare diversi paesi e diverse culture, portando un messaggio e un esempio di unione e multiculturalita", dice Francesco Muglia, Vice President Global Marketing di Costa Crociere.

Eliovision può contare su un’attivazione media che si sviluppa su diversi canali. Infatti, a supporto dell’operazione, una campagna stampa e Out Of Home ha portato la locandina di Eliovision a Torino e Milano, con una presenza esclusiva nella stazione della metropolitana di Cadorna.

In sinergia con Dude, ha poi lavorato il team di Hello, partner di comunicazione social di Costa, che ha curato la strategia e il piano di amplificazione social della campagna con contenuti originali e un focus particolare su TikTok. Come parte della strategia di Digital PR, sono stati anche inviati una serie di influencer kit creati per l'occasione, uno per ogni serata, ispirati alle performance della band.

Dali spot al branded entertainment

"Ci sono molte cose che rendono Eliovision un progetto unico", afferma Livio Basoli, Chief Creative Officer & Partner di Dude: “L’aver trasformato dieci spot da 30 secondi in una vera e propria piattaforma di branded entertainment. Un talent a cui abbiamo dato carta bianca sul versante artistico e che ha creato delle performance memorabili e istantaneamente virali. Un cliente coraggioso e determinato a diventare rapidamente un benchmark nella propria categoria e in assoluto. Se, come si dice da anni, Sanremo e Eurovision sono un po’ i nostri Superbowl, ci piace pensare che questa operazione non abbia nulla da invidiare alle case che arrivano ogni anno da oltreoceano”.

Originale è anche il trattamento media. “Per la prima volta in Italia gli spot televisivi tabellari sono stati utilizzati in un modo sorprendente: ogni spazio racconta un nuovo episodio, a partire dal primo passaggio che simula una vera e propria incursione nel contesto del festival “ufficiale”. Dunque, la pianificazione conferisce alla più classica forma di pubblicità un ruolo davvero innovativo e consente di costruire uno storytelling sequenziale”, ha dichiarato in proposito Roberto Binaghi, Ceo di Mindshare Italia.

Costa Toscana: l’ammiraglia green di Costa Crociere

Costa Toscana è la nuova nave battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere, che dallo scorso 5 marzo offre crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale. Progettata come una vera e propria “smart city” itinerante, la nave è alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. Gli interni di Costa Toscana sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana.

L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla “food experience”.