Corona torna in comunicazione con Grey e Vizeum

Dopo aver scelto Grey per il rilancio in Italia di Stella Artois, a seguito di una gara (ne abbiamo parlato qui), AB InBev ha assegnato all’agenzia guidata da Marta Di Girolamo e Francesco Bozza la gestione della comunicazione di Corona sul mercato italiano.

Corona nasce in Messico nel 1925 e nel giro di pochi decenni diventa una delle birre più vendute nel continente americano, diffondendosi poi in tutto il mondo.

Per il marchio, l’agenzia si è occupata della definizione della strategia del brand per l’Italia che verrà eseguita su diversi touchpoint. Il primo, l’adattamento della campagna internazionale prodotta da Wieden+Kennedy Amsterdam.

Il film, on air in questi giorni sulle principali emittenti televisive, ci trasporta in un paesaggio suggestivo ed esotico fatto di sole, relax, mare e tempo libero passato con gli amici, in cui Corona appare come la perfetta conclusione di un momento davvero paradisiaco. Questo il tema portato in vita dal claim che firma la campagna per l’Italia: “Il paradiso è più vicino di quel che pensi”.

La pianificazione è di Vizeum.

Credits

Grey

Chief Creative Officer: Francesco Bozza

Creative Director: Andrea Marzagalli

Associate Creative Director: Luca Beato

Head of Strategy & Growth: Jacopo Bordin

International Business Leader: Irina Alverà

Agenzia Media: Vizeum

CDP: Antreprimavideo, Draftline