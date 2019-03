Cogeser Energia ha scelto Acqua Group per la realizzazione della sua nuova campagna di comunicazione.

In linea con il ruolo sociale dell’azienda del Gruppo Cogeser, multiutility dell’energia da oltre 30 anni a fianco dei cittadini dei comuni dell’Adda-Martesana, che da sempre partecipa alla vita del territorio attraverso attività finalizzate ad un impatto positivo sull’economia locale e attività socio-culturali, sportive e di natura aggregativa, la nuova campagna di Cogeser Energia ha come protagoniste persone vere, che vivono e lavorano sul territorio.

“Abbiamo voluto rendere più evidente cosa intendiamo per vicinanza” spiega Lino Ladini, Amministratore Unico di Cogeser Energia. “Far comprendere che sosteniamo le persone nella loro quotidianità, nel loro lavoro, mettendoci a disposizione per rispondere alle loro specifiche esigenze”. La campagna, infatti, punta sulla riconoscibilità dei personaggi, ognuno con un’attività che lo rende noto nel proprio comune o nel proprio settore. “Pensiamo che, in questo modo, chi vedrà la nostra campagna e riconoscerà i protagonisti, si sentirà più coinvolto, si identificherà e, ci auguriamo, apprezzerà la nostra scelta di dare visibilità a chi rende vivo il territorio”.

Lo shooting è stato realizzato nei luoghi di lavoro dei protagonisti. Niente allestimenti in studio, dunque, ma solo “vita reale”, con la troupe che si è spostata dal centro di Melzo a Truccazzano, da Gorgonzola a Cassano per immergersi nella quotidianità di ogni personaggio.

La campagna, on air su stampa locale, affissione, radio e web, oltre che sui social media (Facebook e Instagram) di Cogeser Energia dove i vari protagonisti saranno presenti con micropresentazioni che li renderanno ancora più “veri”, proseguirà nei prossimi mesi con nuovi personaggi e allargandosi ad altre zone dell’Adda-Martesana.

