Clementoni, 22 spot on air a Natale. Cresce il budget digital

Diverse le novità, ispirate dalla storica mission “imparare giocando”, lanciate in occasione del Natale 2018 di Clementoni.

Come ogni anno, i prodotti di punta saranno al centro di campagne pubblicitarie che si concentrano su tv e digital.

Per quanto riguarda la tv, l’investimento è stabile. Vengono coinvolte, con l’on air di 22 spot a partire da metà ottobre, le testate a target kids e generaliste, per quanto riguarda i prodotti legati alla prima infanzia. Per l’online si segnala un incremento di budget sostanzioso, principalmente per display adv e pubblicità sui social media. Vengono anche creati contenuti ad hoc per YouTube. I partner sono, come nelle precedenti campagne, l’agenzia creativa Max Information e il centro media Media Italia.

Al centro delle campagne c’è, innanzitutto, il nuovo brand CodingLab, che propone una gamma di robot pensati per supportare i bambini all’apprendimento della programmazione. La linea comprende i già popolari Doc, Mind Designer e Robomaker, ai quali si unisce Coko, coccodrillo robot programmabile che introduce nella gamma un primo approccio al coding fin dalla scuola materna.

Altre novità di Clementoni per il Natale 2018, che saranno in comunicazione, sono la console di gioco My Clem Box, per i bambini in età prescolare, e per la linea Baby Clementoni Scintilla l’unicorno canta e brilla e Filippo l’ippopotamo ballerino, oltre ai nuovi prodotti di Scienza & Gioco.