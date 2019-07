La Centrale del Latte di Alessandria e Asti lancia gli yogurt biologici con Amapola

La Centrale del latte di Alessandria e Asti sceglie ancora l’agenzia Amapola – Talking Sustainability per il lancio sul mercato della nuova linea di yogurt biologici, fatti con latte biologico piemontese e frutta bio, disponibili nei banchi frigo di oltre 4.200 punti vendita in otto province tra basso Piemonte, Liguria, Lombardia e Versilia.

La campagna pubblicitaria realizzata dall’agenzia interessa i media tradizionali e quelli digitali ed è in corso in Piemonte, Lombardia, Savonese e Versilia.

La collaborazione tra Amapola e La Centrale, cominciata nel 2014 con il rinnovo dell’identità di marca, è proseguita negli anni con una serie di azioni di promozione dei valori aziendali, che ha condotto la Centrale a uno stile comunicativo nuovo e improntato sulla valorizzazione della filiera del latte, rigorosamente piemontese, delle eccellenze del territorio e del benessere derivante dal consumo di prodotti sani.

Si inseriscono in quest’ambito due degli ultimi progetti realizzati da Amapola. Il primo è il video “Tutto qui” che racconta la filiera di Centrale del Latte e che riassume l’impegno quotidiano dell’azienda nel payoff “Ogni giorno, genuini, vicini a te”.

Alla corretta informazione alimentare e al contrasto delle fake news è, invece, dedicata la campagna informativa “Il mondo del latte: lo sapevi che?”, promossa dalla Centrale del Latte di Alessandria e Asti in collaborazione con il Comune di Alessandria, per sensibilizzare i consumatori sulla ricchezza nutrizionale e salutistica del latte. Un set di cartoline contenenti domande e risposte fornisce informazioni sulle proprietà del latte e sul suo processo produttivo, il tutto disponibile anche on line nella nuova sezione “Area Didattica” del sito iltuolatte.it, dove oltre a trovare le domande e risposte in versione digitale, gli utenti possono informarsi sulle attività del laboratorio analisi e sulle procedure di qualità della Centrale, scoprire il calendario delle attività dedicate alle scuole e approfondire il tema della salute e della sicurezza alimentare.

Il lancio dei nuovi yogurt biologici, dunque, giunge come naturale evoluzione dei valori di qualità e cura del prodotto, in cui crede l’azienda e che Amapola in questi anni ha aiutato a mettere in luce.

“Abbiamo deciso di riassumere la filosofia aziendale e i valori del nuovo prodotto nel claim ‘Naturalmente Piemontese’ – commenta Sergio Vazzoler, partner di Amapola – e di far vivere l’immagine grafica del brand, il paesaggio naturale, facendolo diventare parte integrante dell’advertising e trasformandolo in un’immagine familiare che rimanda alla forte vocazione agricola del territorio d’origine e a valori di genuinità e bontà”.