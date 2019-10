Carrefour va in tv e sul digital con la nuova campagna 4+1 gratis

Carrefour Italia, dopo la campagna Ribassa i Prezzi (ne abbiamo parlato qui), lancia su tutto il territorio nazionale il nuovo spot che vede coinvolte reti televisive, social e punti vendita per annunciare la nuova promozione “4+1 gratis, la 5° spesa è il nostro regalo” sull’intera rete di Ipermercati a livello nazionale e sui punti vendita a insegna Market del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

La campagna, live durante l’intero mese di ottobre, si articola in uno spot televisivo da 15’’ in onda sui principali canali generalisti e tematici delle reti Rai, Discovery, Mediaset e Sky, accompagnato da pianificazioni digital e social. Completano la comunicazione anche volantini, totem e banner all’interno dei punti vendita interessati dall’operazione. L’adv è stata sviluppata con la collaborazione di H48, The Producers e Havas Media.

La campagna racconta l’esatto momento in cui una cliente con Carta Payback, al termine della sua quarta spesa in un Ipermercato Carrefour durante la promozione, mostra al cassiere la cartolina dell’operazione: la cliente riceve il quarto adesivo “carrello d’oro” dal cassiere e lo appone sulla sua cartolina, scatenando una vera e propria festa tra cannoni di coriandoli, trombette, applausi e abbracci degli altri clienti Vediamo la cliente, sorridente e soddisfatta, lasciare la cassa, mentre accanto a lei esplode un’altra festa per un altro cliente.