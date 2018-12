È on air dal 15 dicembre la nuova campagna di comunicazione di Cantine Maschio, marchio veneto del Prosecco e dei frizzanti varietali, firmata da Fabbrica Creativa, alla cui guida ci sono Davide Colombo e Valerio Le Moli. Si tratta del primo progetto pubblicitario curato dall’agenzia dopo essersi imposta, il mese scorso, nella consultazione indetta dall’azienda.

Una campagna che presenta il nuovo concetto creativo per i vini di Cantine Maschio che, con la loro vivacità e freschezza, offrono sempre un buon motivo per brindare. Il tono leggero e sottilmente ironico della campagna trova eco nel claim “Stappa un sorriso”, gioco di parole che racconta lo spirito di celebrazione che troviamo ogni volta che stappiamo una bottiglia di Cantine Maschio.

La campagna andrà inizialmente on line con pre‐roll e sui social con diversi soggetti a 15”. “Credo che la forza di questa campagna stia nel fatto di essere poco tradizionale” dice Le Moli, Direttore Creativo Esecutivo dell’agenzia”Non sono tradizionali i soggetti natalizi, che mostrano Babbo Natale e i suoi elfi sotto una luce differente. E non è tradizionale il tono di voce di tutta la campagna, che utilizza un’ironia e una leggerezza spesso assenti nel mondo dei vini e dei Prosecco. Ma questo, bisogna ammetterlo, è merito del nostro cliente!”

“Siamo subito entrati in sintonia con Alessio Lauria, il regista della campagna. Nei nostri film, ha portato quell’immediatezza tipica del web che era esattamente quello che cercavamo”, aggiungono Massimo Paternoster e Giulio Frittaion, rispettivamente Head of Copy e Head of Art di Fabbrica Creativa. La casa di produzione è The Big Mama con la regia di Alessio Lauria. La pianificazione è a cura di Vizeum.

Crediti:

Cliente: Cantine Riunite & Civ

Sales & Marketing Director: Francesca Bernini

Head of Marketing: Mario Vandi

Agenzia: La Fabbrica Creativa

Executive Creative Director: Valerio Le Moli

Head Of Copy: Massimo Paternoster

Head Of Art: Giulio Frittaion

TV Producer: Paola Malnati

CDP: The Big Mama

Regia: Alessio Lauria

Executive Producer: Valentina Fronzoni

Producer: Maria Vittoria Ceresoli