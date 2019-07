Parte su Facebook e Instagram “Our History, Your Stories”, la campagna globale lanciata da Iveco e BCube per annunciare una misteriosa novità e raccontare al mondo un po’ della propria storia, proprio attraverso le storie di chi il marchio lo vive in prima persona tutti i giorni: gli autisti.

Cinque camionisti, infatti, si daranno il cambio per trasportare una misteriosa scatola in una staffetta on the road da Torino a Madrid, passando per Sankt Valentin (Austria), Ulm (Germania) e Bourbon-Lancy (Francia), sedi degli impianti CNH Industrial, Iveco e FPT.

Un trailer e quattro video pillole racconteranno la marcia di avvicinamento alla Fiera di Madrid, sede di una convention che sembra avere in serbo novità importanti, anzi Top Secret.

Intanto, in seguito a una gara Iveco ha affidato a Ogilvy la creatività pubblicitaria del nuovo veicolo S-Way, lanciato a livello EMEA.