brandstories firma il video che celebra la riapertura dei musei di Milano

Dopo un lungo periodo di chiusura dovuta alle misure di emergenza sanitaria, riaprono i musei della città di Milano.

Per comunicare e promuovere questo importante rilancio, Yes Milano, l’Ente di promozione ufficiale della città di Milano, ha lanciato sui propri profili social una campagna con un video dedicato ai musei e alle istituzioni culturali della città.

Un progetto narrativo ideato e realizzato da brandstories del gruppo This Is Ideal, su incarico della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, e in particolare della sua Azienda Speciale Formaper, grazie alla collaborazione di Castello Sforzesco, Fondazione Prada, Museo del Novecento, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardi da Vinci, Pirelli HangarBicocca, Teatro alla Scala, Triennale Milano e Villa Reale Monza.

Il video, che riprende la bellezza dei luoghi che queste importanti realtà del panorama artistico e culturale della città custodiscono, accompagnerà in questi giorni i cittadini nella riscoperta e riappropriazione dei luoghi della cultura in città, per “Un nuovo inizio. Un passo alla volta”, come recita il claim della campagna di comunicazione di cui il video fa parte.

Il video è disponibile, nella sua versione integrale da 60” in italiano e in inglese, sul canale YouTube della Camera di commercio, mentre nella sua versione short da 15 secondi è stato condiviso sull’account ufficiale di promozione della città di Milano @visit_milano, sui canali social di Camera di commercio @camcom_milomb e @cameracommerciomilomb e sulla pagina dedicata alla riapertura dei musei a Milano sul sito YesMilano.

Per Alessia Cicuto, Founder & Managing Partner di brandstories, “raccontare il patrimonio della città dove sono nata e che amo è stato un privilegio e un lavoro particolarmente carico di valore in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. La cultura è un motore importante del nostro Paese da valorizzare e incentivare il più possibile, a beneficio della ripartenza di tutto il sistema”.