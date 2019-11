Bonomelli lancia la sua prima campagna pubblicitaria di marca. Firma Disko

Continua il lavoro di Disko per le marche food di Gruppo Montenegro. La nuova campagna pubblicitaria di Bonomelli segna un cambiamento importante per l’azienda di bevande calde: il passaggio da spot di prodotto a spot di marca.

Il nuovo spot tv sarà on air in due formati, da 20” e 30”, a partire dall’8 novembre, andando così a comunicare al target sin dall’inizio della stagionalità in cui si concentrano i consumi di bevande calde. La pianificazione media è a cura di Wavemaker e coinvolgerà, oltre alla televisione, anche i canali social e digitali,

“La storia della comunicazione Bonomelli – afferma Fausta Fiumi, Marketing Director della Divisione Food di Gruppo Montenegro – è segnata da tre momenti distinti: fino al 2016 la comunicazione era basata su due format diversi, uno per le Camomille, uno per la gamma Tisane. Nel 2017 abbiamo adottato un format unico, ma ancora con due spot diversi. Oggi completiamo il percorso con il nuovo spot di marca nel quale presentiamo tutti i nostri prodotti, per evidenziare alle consumatrici ed ai consumatori l’ampiezza e l’assoluta qualità dell’offerta Bonomelli, il brand che conoscono e amano da sempre”.

Il nuovo spot tv, ideato e realizzato da Disko, è basato su un concept che ha consentito di arrivare ad un’idea coinvolgente e avvolgente. “La decisione di mettere insieme, per la prima volta in un solo contenitore televisivo, tutte le linee di prodotto – racconta Valerio Saffirio, responsabile strategico e supervisor creativo – ci ha portato alla creazione della “Natural House” Bonomelli, una casa vera ma immersa in un ambiente naturale, piacevole e coinvolgente, con sei protagoniste che gustano Tisane, Infusi e Camomilla in spazi e momenti diversi della giornata”.

Lo spot termina con il gesto della mano con la tazza vuota che si immerge nei fiori di camomilla per uscire con la bevanda calda,. Una produzione a cura di Altamarea Film, con la ricostruzione di un ambiente naturale vero, selezionando e allestendo un set con piante e fiori coerenti con le linee di prodotto Bonomelli.

Crediti:

Direzione strategica e supervisione creativa – Valerio Saffirio

Art director – Beatrice Villa

Direzione Cliente – Alessandra Cavaliere

Casa di produzione: Altamarea Film

Regia: Danxzen