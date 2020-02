BNL Gruppo BNP Paribas: la sostenibilità al centro della nuova campagna pubblicitaria

BNL Gruppo BNP Paribas continua a puntare sulla sostenibilità come fattore di sviluppo sociale oltre che economico e va on air con una nuova campagna pubblicitaria che ha al centro questa tematica. In particolare, l’adv è focalizzata sui fondi socialmente responsabili, una forma di investimento tanto attuale e in espansione quanto non pienamente conosciuta e compresa ancora da molti risparmiatori.

Lo spot Tv parte dall’immagine di un bambino che pedala, sostenuto ed incoraggiato dal padre: sono gli adulti che, simbolicamente, accompagnano i piccoli e i giovani di domani verso un mondo che può essere migliore e sostenibile.

La campagna, ideata da TBWA\Italia e pianificata da Mindshare, è on air, a livello nazionale, su Tv, radio, stampa, digital, affissioni e canali proprietari e prevede un investimento anche su media locali per una migliore penetrazione e capillarità dei messaggi. Sono state ideate, inoltre, specifiche pillole educational su web e su emittenti radiofoniche, proprio per parlare di investimenti responsabili ed approfondire il rapporto tra rendimento e sostenibilità.

BNL Gruppo BNP Paribas e la sostenibilità

BNL e BNP Paribas si rivolgono al grande pubblico facendo leva sull’affidabilità di un Gruppo globalmente attivo nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica (oltre 168 miliardi di investimenti in progetti ed iniziative sostenibili) e sull’expertise di team internazionali di gestione del risparmio (più di 37 miliardi di euro di SRI under management) e di consulenza, riporta la nota stampa. Fin dal 2002, BNP Paribas è stata attiva nella creazione del primo fondo socialmente responsabile e, nel 2019, Euromoney ha nominato il Gruppo, “migliore banca al mondo per la finanza sostenibile” per il secondo anno consecutivo.

Forte di questa esperienza riconosciuta, BNL vuole così fare formazione ed informazione su queste soluzioni di investimento caratterizzate da precisi criteri ESG – Ambientali, Sociali e di Governance – nella scelta di asset sottostanti, tendenzialmente meno esposti a certe categorie di rischio (gestionale, reputazionale, etc.) ed in grado di dare un contributo ambientale e sociale per un futuro migliore, oltre che puntare a possibili ritorni positivi sui rendimenti.

“ESG – Environmental, Social, Governance – ha affermato Manuela Maccia, Responsabile Investimenti, Prodotti e Advisory di BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management – per noi non è solo l’acronimo che identifica i fondi sostenibili, ma è un approccio strategico in cui i criteri extra-finanziari ESG completano, in modo strutturale, quelli finanziari. Per questo in BNL-BNP Paribas crediamo che, oltre a parlare di prodotti SRI come soluzioni di investimento di qualità, sia necessario ed opportuno fare “education” su tali temi, tanto verso i clienti quanto con i nostri gestori, per creare una consapevolezza il più diffusa e sentita possibile. Con questa nuova campagna vogliamo parlare al grande pubblico e spiegare il valore degli asset socialmente responsabili, rendendo consapevoli le persone e sostenendoli in questa scelta anche attraverso l’abolizione, fino al 31 marzo, delle commissioni di ingresso per le nuove somme investite in fondi SRI. Tutti insieme possiamo così creare un circolo virtuoso che porti anche ad impatti positivi sull’ambiente, sulla società, sull’economia”.