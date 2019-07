Bic e We Are Social raccontano la verità sulla depilazione femminile

La depilazione femminile è spesso rappresentata in modo poco realistico e standardizzato: donne perfette e ordinate, ritratte in bagni spaziosi, intente a radere gambe già lisce. Per il lancio del nuovo Miss Soleil Sensitive, BIC e We Are Social ribaltano l’ideale di perfezione che accompagna il racconto di questo mondo con il progetto “The Real Side of Shaving” che dà voce alle reali esperienze delle donne quando si depilano.

La campagna, online da qualche settimana, ritrae una serie di donne mentre si radono, autentiche nelle loro imperfezioni e necessità. Il progetto creativo, attraverso una serie di contenuti sviluppati per i canali social del brand, stimola poi tutte le donne a condividere e raccontare le proprie abitudini di depilazione, dagli ambienti preferiti agli outfit più comodi, passando per le parti del corpo “inconfessabili”.

“Siamo molto contenti che dalla collaborazione con BIC sia nato ‘The Real Side of Shaving’, un progetto creativo vicino ai valori del brand che sa leggere i cambiamenti culturali e sociali, diffondendo un messaggio importante per la società in cui viviamo. Ci piace pensare che iniziative come questa possano contribuire a scardinare gli stereotipi in cui il mondo della comunicazione spesso ricade”, commentano Gabriele Cucinella, Stefano Maggi e Ottavio Nava, CEO di We Are Social .

