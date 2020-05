Asiago Dop su Tv, radio, stampa e digitale con la campagna dedicata alla ripresa

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago è on air, per tutto il mese giugno, con una nuova campagna di comunicazione dedicata alla ripresa sulle principali emittenti televisive nazionali e regionali, radio, carta stampata e piattaforme digitali. Firma Milk Adv che segue il Consorzio da diversi anni.

In questi mesi l’attività dei soci del Consorzio Tutela Formaggio Asiago non si è mai fermata ed ha garantito, anche nei momenti più difficili, la produzione e l’approvvigionamento dei punti vendita. Ora che si è usciti dalla fase di emergenza e si è alla vigilia dell’apertura della stagione estiva dell’alpeggio, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago spinge sulla ripresa con una comunicazione incentrata su “Il sapore della nostra anima“, lo spot girato sull’Altopiano di Asiago, che racconta la storia dell’Asiago DOP e del suo territorio.

Dal 1 giugno, lo spot Asiago Dop sarà presente con 2262 passaggi totali sui canali Sky, Gambero Rosso, Sky Uno, Cielo e TV8 nel corso di programmi cult come la nuova edizione di 4 Ristoranti condotta da Alessandro Borghese e Cuochi d’Italia, con i giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei così come su posizioni privilegiate di grande visibilità in tutte le reti Mediaset. L’eccellenza Asiago Dop sarà protagonista anche sulle principali reti regionali del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige (Rete Veneta, Antenna 3) con spot e presenze redazionali. Alla campagna TV, si affiancheranno 336 spot radio su Radio 105, Radio Montecarlo, Radio 101, Virgin e advertorial nelle principali testate food (Giallo Zafferano, Sale e Pepe) e generaliste (Donna Moderna) integrate da presenze su piattaforme digital.

“Oggi che l’Italia intera riparte, lanciamo al consumatore un invito a scegliere Asiago DOP – afferma Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – affidandosi con fiducia al lavoro dei nostri casari e malghesi che, da sempre, trasformano il latte appena munto in questo prezioso formaggio e se ne prendono cura per mesi, a volte per anni, per portarlo sulle tavole garantendone bontà e qualità.”

Lo spot è stato realizzato con la direzione creativa di Paolo Margonari e andrà in onda nei formati da 7”, 10″ e 30″.