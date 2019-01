Arkage firma la campagna di Fondazione Umberto Veronesi #ilcancrononaspetta

Un dettaglio della creatività

Una freccia bianca che come un abbraccio si stringe metaforicamente attorno a tutti noi, facendoci sentire parte di una missione che anche grazie al nostro contributo può diventare possibile: sconfiggere ogni forma di tumore. È il fil rouge della campagna #ilcancrononaspetta, ideata e realizzata dall’agenzia romana Arkage per Fondazione Umberto Veronesi, in diffusione da dicembre 2018 nelle sue prime declinazioni dedicate rispettivamente all’O ncologia Pediatrica e delle donne e on air per tutto il 2019 anche attraverso altri focus incentrati su 5X1000 e Oncologia maschile.

Arkage si è occupata del concept creativo e della produzione dei formati stampa, radio e video (web e tv).

La campagna di Fondazione Umberto Veronesi ha l’obiettivo primario di promuovere donazioni in favore della ricerca scientifica di eccellenza, sensibilizzando, di concerto, sui progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza messi in atto dall’ente.

Un tone of voice empatico

Nonostante la ricerca stia facendo passi da gigante, i dati restano allarmanti: ogni anno in Italia circa ​1.400 bambini​ si ammalano di cancro; e nell’arco della vita, ​un uomo su due ​e​ una donna su tre​ rischiano di contrarlo.​ Arkage ha scelto di raccontare questi numeri esattamente come sono​, comunicando alla pancia e al cuore delle persone, e svelando senza filtri l’entità e le conseguenze di una malattia terribile (sotto: il primo video di campagna realizzato da Arkage e dedicato al tema dell’oncologia pediatrica).

Alla durezza della statistica, Arkage ha accostato un tone of voice che in ogni sua manifestazione (narrazione fuori campo, pose dei soggetti, selezione musicale di video e spot radio) è​ naturale ma soprattutto empatico​. Perché il cancro ci riguarda tutti: ​“Colpisce chiunque in qualsiasi momento, e in un attimo può portarci via le persone che amiamo”​.