Due marchi iconici si uniscono in una collezione all’insegna dell’estro creativo. Si tratta di adidas Originals e Fiorucci, che insieme hanno creato un’audace, energetica e giocosa linea di abbigliamento destinata al pubblico femminile.

Adidas Originals e Fiorucci sono due marchi che hanno rispettivamente fatto storia nei loro comparti. Fiorucci è stato portavoce di un personalissimo linguaggio estetico negli anni 80, e ancora oggi – dopo un rilancio globale nel 2017 – la sua essenza sta in grafiche iconiche, altamente aspirazionali ma sempre inclusive. Un’immagine che si allinea perfettamente a quella di adidas Originals e al suo impegno nel parlare il linguaggio della cultura giovanile e nel promuovere l’unione tra persone all’insegna dello sport con stile.

«Adidas è il marchio più riconoscibile nel mondo – commentano Janie and Stephen Schaffer, i due CEO di Fiorucci -. Fiorucci è sempre stato conosciuto per la sua grafica e per l’enfasi nel colore e nel divertimento. Mettere insieme questi due marchi è qualcosa di assolutamente unico, ed è la perfetta interpretazione della tradizione nell’athleisure».

«L’inspirazione dietro la collezione nasce in maniera molto naturale dalle immagini vibranti e gioiose di Fiorucci, unite ai classici materiali e forme delle collezioni femminili adidas. L’obiettivo era creare una collezione estiva fresca, che potesser reinterpretare adidas attraverso un’occhio femminile energetico e spensierato», aggiunge Ebru Ecron, Senior Design Director di adidas Originals.

A supporto della linea, una campagna altrettanto gioiosa firmata dal fotografo Jean-Pacôme Dedieu, che unisce grafiche in stile collage, colori accesi e immagini iconiche in una comunicazione che è un omaggio al passato, presente e futuro di entrambi i brand, celebrando una divertente femminilità.

La collezione “adidas Meets Fiorucci” sarà disponibile a livello globale dal 15 febbraio.

Nella gallery che segue, alcune immagini della campagna.