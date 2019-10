#Valeperché è titolo della nuova campagna pubblicitaria di Valecenter, il centro commerciale gestito da Multi Italy e situato a Marcon (Venezia).

Realizzata dall’agenzia creativa Acqua Group, con l’obiettivo di completare le attività di riposizionamento e di restyling della struttura commerciale, la campagna dà il là ad un nuovo format, coerente con quello precedente ma con uno stile innovativo rispetto alla tradizionale comunicazione nel settore retail.

La riqualificazione del centro commerciale fonda, dunque, le sue radici “nell’idea creativa progettata e realizzata per dare una nuova immagine a Valecenter”, spiega Davide Arduini, fondatore e presidente di Acqua Group. “Anche il mondo della comunicazione si è accorto che il retail è diventato un media attraverso cui comunicare alle persone, e in queste occasioni essere coraggiosi è la prima regola”.

#Valeperché mi sento sempre al centro è lo slogan pensato che “rende protagonista la persona e di conseguenza dà voce alle sue emozioni. Questo è importante poiché le emozioni creano contenuto”, dichiara Massimo Del Monaco, Executive Creative Director Group di Acqua Group. “Recarsi presso un centro commerciale per fare shopping non è altro che un’occasione o un pretesto per vivere altre passioni”.

Raffinata e contemporanea è la fotografia scelta da Acqua Group. “Abbiamo deciso, infatti, di utilizzare il bianco e nero consapevoli che “l’assenza del colore possa far emergere la spontaneità nella fotografia”, ha aggiunto Francesco Guerrera, Executive Creative Director Group di Acqua Group.

La nuova campagna pubblicitaria sarà visibile all’interno del centro commerciale e veicolata tramite un piano media stampa, radio e outdoor nella provincia di Mestre e Treviso e online attraverso Google Ads, i siti news delle testate del territorio, il sito web e i canali social del centro. L’investimento dedicato alla nuova campagna di comunicazione rientra nel budget marketing annuale di Valecenter, pari ad 750.000 euro.