Twinkly entra nel gaming con un gamma di prodotti dedicati. L’agenzia è Videogames Party

Twinkly, azienda leader mondiale nella produzione di luci decorative LED controllabili da app, famosa per le illuminazioni natalizie, entra nel mondo del gaming con una gamma di prodotti di alta qualità, studiati per rendere gli ambienti dei gamer e gli studi degli streamer ancora più immersivi, colorati e personalizzati.

Sono numerose le iniziative legate al mondo del gaming che vedranno le luci di Twinkly protagoniste nelle prossime settimane: quale Presenting Partner del RazerCon 2022, evento dedicato alla community mondiale di gamer organizzato da Razer, il team di Twinkly mostrerà in diretta streaming tutte le novità e i trucchi per personalizzare la propria gaming room. Qui in Italia, presso l’eStudios di Milano, prevalentemente studiata per shooting, dirette streaming ed event speciali, sarà presto aperta al pubblico una gaming room Twinkly per chi volesse “toccare con mano” i prodotti e provare l’esperienza dal vivo.

Dal 3 ottobre si aprono poi le iscrizioni alla Twinkly Cup, torneo europeo di Fortnite con iscrizione gratuita sul sito twinklycup.it. Questo evento, realizzato in collaborazione con Epic Games e Videogames Party, permetterà ai giocatori di tutta Europa di sfidarsi nel proprio gioco preferito e vincere prodotti Twinkly per un montepremi di oltre 10.000 euro. Partner tecnico dell’iniziativa è Razer, che affiancherà ai premi Twinkly le cuffie wireless Barracuda X per mobile e da gaming multipiattaforma.

I prodotti ideali per arredare le gaming room

Twinkly Squares sono display LED che accendono e rendono ancora più connessa la casa. Composti da LED RGB 64 pixel, sono disponibili in confezioni da 9 o 16 pannelli. Twinkly Squares è un prodotto rivoluzionario che combina il potere di una parete LED con la raffinatezza dell'interior design. Il sistema può essere connesso con gli altri prodotti Twinkly per creare sorprendenti effetti ambientali, dall'illuminazione da DJ set ad immersive consolle da gamer.

Twinkly Flex è un tubo LED flessibile, simile a un neon, che può essere controllato tramite App e assistenti vocali. Con una lunghezza di 2 metri, Twinkly Flex può essere modellato a piacere, portando nuovi livelli di design dell’illuminazione e creatività nella tua casa connessa.

Twinkly Line è una striscia luminosa a LED autoadesiva e magnetica, sottile e intelligente, perfetta per portare colore e infiniti stati d’animo in qualsiasi stanza della tua casa. Con una finitura completamente nera, LED luminosi e colorati e il profilo a sezione trasversale più piccolo sul mercato, Twinkly Line è un dispositivo di illuminazione decorativo fresco ma discreto. Come tutti i prodotti Twinkly, Line può essere mappato e ogni singolo LED può essere controllato individualmente, permettendoti di creare e riprodurre effetti e animazioni dai colori unici.

Twinkly Dots. Il suo cablaggio quasi invisibile rende Dots estremamente leggero, flessibile e discreto. È anche il primo prodotto Twinkly in assoluto con una versione completamente portatile alimentata tramite USB, perfetto per collegarlo direttamente al tuo impianto di gioco.

Twinkly Music. Una tecnologia rivoluzionaria per dare forma e colore a ogni suono. La tecnologia di Twinkly Music è in grado di decodificare ogni fonte di suono in tempo reale - che sia un’aria di musica classica, un brano a tempo, o la colonna sonora del videogioco - per identificare gli elementi musicali rilevanti e realizzare degli effetti live con le luci Twinkly. Una vera esperienza di combinazione audiovisiva dal vivo.

Le luci Twinkly sono compatibili con gli assistenti vocali più diffusi, come Hey Google, Amazon Alexa e Apple HomeKit.

I prodotti gaming di Twinkly saranno presto disponibili sui punti vendita GameStop Italia e sullo store ufficiale all’indirizzo www.twinkly.com.

​Videogames Party Srl, partner e consulente nel settore marketing di Twinkly, supporterà il brand con numerose attività e iniziative strategiche nel mondo gaming ed esport.