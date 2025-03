Pubblicità accessibile e inclusiva: Upa premiata ai Wfa President’s Awards 2025

Upa, l’associazione degli investitori pubblicitari presieduta da Marco Travaglia, è stata premiata nell’ambito dell’edizione 2025 dei WFA President’s Awards per il

progetto della Prassi di riferimento sulla Pubblicità Accessibile e Inclusiva realizzata insieme a Uni, associazione che elabora norme tecniche e prassi di riferimento in tutti i settori dell’economia, e con il supporto di Una, l’associazione delle agenzie della comunicazione, e Fcp, l’associazione delle concessionarie di pubblicità.

Ogni anno la World Federation of Advertisers, federazione mondiale degli investitori pubblicitari, premia le iniziative del settore in grado di contribuire a un cambiamento positivo nell’industry del marketing e della comunicazione. I progetti possono afferire a differenti aree, dalla trasformazione organizzativa alla collaborazione intersettoriale, dall’autoregolamentazione all’etica.

La Prassi di riferimento UNI/PdR 164 è stata elaborata dai membri esperti componenti del Tavolo Tecnico Uni, docenti di università italiane e straniere e professionisti con consolidata esperienza nell’ambito dell’accessibilità, della comunicazione e della pubblicità.

Le linee guida, presentate lo scorso novembre a Milano, consentono di declinare, tradurre e abilitare all’inclusione i diversi messaggi, aumentandone la copertura e la penetrazione, ampliando anche quantitativamente i propri target di pianificazione.

La Prassi prende in esame, declinandoli per la pubblicità, i seguenti servizi dell’accessibilità: sottotitolazione, audiodescrizione, servizio in lingua dei segni italiana (LIS), lingua facile, comunicazione aumentativa alternativa (Caa).

Grazie a questa iniziativa Uni-Upa l’Italia è il primo Paese in Europa e a livello internazionale a normare le modalità universali di accesso alla comunicazione pubblicitaria.

Marco Travaglia, presidente di Upa, ha dichiarato: “Siamo davvero onorati che Upa sia stata selezionata come uno dei vincitori dei President Awards 2025. Questa è la terza volta negli ultimi anni che riceviamo questo importante riconoscimento e vogliamo esprimere il nostro più profondo apprezzamento. Un grande ringraziamento alla Wfa, alla giuria e a tutti coloro che credono nel potere della pubblicità per guidare un cambiamento positivo. Questo premio non è solo un riconoscimento del nostro lavoro progettuale, è un segno che l'accessibilità e l'inclusività nella comunicazione sono un tema rilevante per il nostro settore. La prassi UNI/PdR 164 è stata sviluppata con i principi dell’Universal Design, e fornisce linee guida per marchi, agenzie ed editori per garantire che la pubblicità raggiunga tutti, dai bambini agli anziani, dalle persone con disabilità a coloro che provengono da culture e background di alfabetizzazione diversi. In un mondo in cui la comunicazione è ovunque, dobbiamo assicurarci che nessuno venga lasciato indietro. Questo riconoscimento da parte della Wfa ci incoraggia a continuare a lavorare per un settore in cui la pubblicità parla a tutti, senza barriere”.