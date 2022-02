Imprentas ha scelto Rfmcube per la segmentazione della customer base

Grazie a Rfmcube, Imprentas ha potuto soddisfare le proprie esigenze di analisi della propria customer base con la segmentazione per fasce di età.

Imprentas è la piattaforma e-commerce di riferimento del panorama culinario e artigiano della Sardegna che annovera un catalogo comprensivo di più di 250 specialità alimentari regionali. Imprentas ogni giorno ricerca, seleziona e raggruppa sotto un unico marchio prodotti sardi rari e pregiati, proponendosi come punto di riferimento per gli estimatori delle eccellenze locali, ai quali consegna un’esperienza di degustazione emozionante e coinvolgente, attraverso spedizioni rapide e sicure in tutta Italia e anche all’estero.

L’inizio del 2022 ha dato seguito a una profonda e attenta fase di studio e analisi rivolta sia internamente che esternamente all’azienda. Dal punto di vista interno l’obiettivo era da una parte analizzare le metriche e i principali KPI target, dall’altra aumentare la consapevolezza e la comprensione della propria customer base, per migliorare l’approccio di soluzione al problema dell’audience. Dal punto di vista esterno, l’obiettivo era individuare nuovi prodotti-mercati, avvicinando il marchio a nuovi segmenti di utenti.

Grazie alle opzioni di segmentazione avanzata di Rfmcube, Imprentas ha potuto soddisfare le proprie esigenze di analisi interna e esterna in un'unica mossa: grazie alla segmentazione per fasce di età della propria customer base.

“I risultati di questa segmentazione sono stati a dir poco incredibili: anzitutto grazie al principale set di metriche di RFM è risultato che i segmenti di età più avanzata (51 - 70 e 71 + ) avevano un Aov, una Frequency e un Lifetime Value fino al 60% superiore rispetto ai segmenti più giovani ( 18 - 30 e 31 - 50 ). Inoltre l’azienda ha scoperto che la propria customer base era composta principalmente da utenti con un’età media molto avanzata (circa 60 anni)” ha spiegato Andrea Fenu, Marketing Specialist di Imprentas.

Queste informazioni, oltre a contribuire al miglioramento della visione d’insieme dell’azienda, dal punto di vista operativo hanno consentito di migliorare la precisione delle campagne sui diversi canali: da una parte si è proceduto ad una riallocazione del budget di marketing verso i segmenti più redditizi; dall’altra sono stati usati i segmenti per realizzare campagne promozionali su misura per ogni segmento.

Inoltre, proprio in considerazione della bassa percentuale di clienti giovani, Imprentas ha deciso di adottare un prodotto-mercato che potesse avvicinare il marchio a segmenti più giovani: ora su Imprentas è possibile acquistare anche frutta e verdura fresca di stagione.