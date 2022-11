Gruppo Renault si riorganizza in 5 business specializzati nelle nuove catene del valore

Concentrare le proprie risorse sulle catene del valore che emergono dalla trasformazione dell’industria automotive e della mobilità, ossia veicoli elettrici (VE), software, servizi delle nuove mobilità, economia circolare, oltre ai veicoli termici e ibridi: con questo obiettivo il Gruppo Renault ha annunciato una riorganizzazione in 5 business.

Si tratta di Ampere, primo pure player elettrico e software nato dalla disruption di un costruttore tradizionale; Alpine, marca esclusiva, a zero emissioni e di portata mondiale, con le gare automobilistiche nel DNA, un modello asset-light unico, associato a tecnologie proprietarie; Mobilize, costruita intorno ad una finanziaria captive di prim’ordine per rivolgersi al mercato delle nuove mobilità, dell’energia e dei servizi di dati; The Future Is Neutral, prima azienda dell’industria automotive dedicata all’economica circolare a 360°, dal ciclo chiuso dei materiali al riciclo delle batterie; e infine Power, core business tradizionale del Gruppo Renault che continuerà a sviluppare veicoli termici e ibridi innovativi a basse emissioni con le marche Renault, Dacia e Renault LCV (veicoli commerciali leggeri), ognuna con una propria organizzazione e governance dedicata. Per consolidare e proiettare nel futuro questa parte dell’attività, il gruppo ha inoltre annunciato la creazione di un primario OEM mondiale di tecnologie di motorizzazioni termiche e ibride (progetto Horse).

«Gli annunci odierni sono un ulteriore segno della determinazione del team del Gruppo Renault nel preparare l’azienda alle future sfide e alle opportunità generate dalla trasformazione del nostro settore industriale – commenta Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault –. Dopo aver realizzato uno dei più veloci piani di ripresa, dopo aver preparato l’azienda alla crescita garantendo lo sviluppo della miglior gamma di prodotti degli ultimi decenni, abbiamo l’intenzione di posizionarci più rapidamente e con maggior forza rispetto alla concorrenza nelle nuove catene del valore dell’automobile: veicoli elettrici, software, nuove mobilità ed economia circolare. Assegniamo team dedicati ad ognuna delle catene del valore del settore automotive e della mobilità. Progettiamo un’organizzazione agile ed innovativa per gestire la volatilità e l’evoluzione tecnologica accelerata dei nostri tempi. Velocità, responsabilità, trasparenza e specializzazione al servizio dell’eccellenza sono le parole chiave».

«Il Gruppo Renault diventa un team composto da team con una governance semplificata e piattaforme di gestione digitali che favoriscono la collaborazione e rompono i silos delle organizzazioni tradizionali – prosegue il manager –. Offrire fino al 10% del capitale ai dipendenti contribuirà a favorire una nuova cultura comune orientata alla creazione di valore. Crediamo anche nella collaborazione, quando si tratta di investire, creare e sviluppare nuove attività e tecnologie. È il fulcro del nostro approccio orizzontale. I partner che partecipano ai nostri vari progetti, leader nei rispettivi settori, dimostrano la qualità delle nostre iniziative. Con tutto ciò si delinea uno dei progetti organizzativi più moderni degli ultimi anni nel nostro settore, una rivoluzione nel suo genere».