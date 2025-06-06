Gardenia lancia Gardenia Web, la nuova piattaforma digitale per gli appassionati di giardinaggio

Gardenia, il mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot, presenta Gardenia Web, la prima piattaforma online in Italia dedicata agli appassionati di giardinaggio. Il sito amplia l’offerta del brand con articoli, contenuti multimediali, corsi e un assistente virtuale che sfrutta l’intelligenza artificiale applicata all’archivio storico della rivista.

La piattaforma nasce all’interno del piano di transizione digitale avviato da Cairo Editore e si inserisce in un ecosistema che già comprende il mensile cartaceo, la pagina Instagram da oltre 500.000 follower, la community Facebook, i numeri speciali, l’agenda, il calendario, gli eventi e i viaggi.

“Settembre è sempre un piccolo Capodanno, una ripartenza” ha spiegato Emanuela Rosa-Clot, direttrice della testata. “Abbiamo lavorato nove mesi a questo progetto, che raccoglie tutto il mondo della rivista cartacea e molto di più: articoli sempre aggiornati, la rivista sfogliabile in anteprima, video corsi esclusivi curati dai nostri esperti e la novità dell’assistente virtuale ‘Chiedi a Gardenia?’”.

Gardenia Web si articola in diverse sezioni: corsi di giardinaggio online per tutti i livelli, curati da agronomi, vivaisti e paesaggisti; articoli di approfondimento e reportage fotografici da giardini italiani e internazionali; consigli pratici stagionali; una guida ai vivai specializzati con indirizzi e contatti aggiornati; e il servizio “Chiedi a Gardenia”, che grazie all’AI permette agli utenti di ricevere risposte personalizzate basate sui contenuti certificati della rivista.

Il lancio è accompagnato da una campagna di comunicazione multimediale dal claim “C’è un nuovo spazio verde tutto per te”, firmata da Hi! Comunicazione e pianificata sui mezzi del gruppo Cairo Communication.