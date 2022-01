Danilo Arlenghi riconfermato Presidente del Club del Marketing e della Comunicazione

Il Consiglio Direttivo Nazionale del Club del Marketing e della Comunicazione (ClubMC) si è riunito, alla fine di dicembre 2021, per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, riconfermando, all'unanimità, Danilo Arlenghi nel ruolo di Presidente Nazionale per i prossimi tre anni (dal 2022 al 2024).

Riconfermati anche gli incarichi a Libero Fusi di 4marketing.com, come Vice Presidente Nazionale delegato al marketing, ed a Miriam Forte di Gruppo Miriam Forte Consulting, come Consigliere Nazionale e Presidente della Sezione Lombardia.

Leggi anche: CLUB DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE E GRUPPO NETWEEK SIGLANO UNA PARTNERSHIP COMMERCIALE ED EDITORIALE

I nuovi nominati sono invece Camillo Pisano di www.piaceridellavita.com e www.itinerarideisapori.it come Assistente alla Presidenza; Luca Torno di Royal Time come Vice Presidente Nazionale Delegato alla Comunicazione; Corrado Spedale di Diretta Attiva come Direttore Generale, Consiglio Nazionale e Presidente Sezione Piemonte; Biagio Maimone di Maimone Communication come Segretario Generale, Capo Ufficio Stampa e Media Relation; Emanuele Mosca del Dipartimento Scienze della Comunicazione Università MEIER come Consigliere Nazionale e Responsabile Affari Legali; e Pietro Cobor di www.agenziaomniapress.com come Consigliere Nazionale e Responsabile Rapporti Istituzionali.

Nel corso del Consiglio Direttivo sono state pianificate alcune iniziative del Club per il prossimo anno 2022, tra cui gli eventi Top Communication of the Year, Ridere è Comunicare e Marketing del Cuore oltre al nuovo progetto EdiNet (Editorial Network): un circuito con più di 140 quotidiani locali e siti online distribuiti in ogni provincia italiana per favorire l’ufficio stampa e media relation di aziende ed agenzie. È stata inoltre pianificata l’istituzione di una giornata nazionale dedicata al marketing ed alla comunicazione e la pubblicazione del Manifesto del Neo Marketing. Il ClubMC è composto da 42.600 iscritti, manager di marketing e comunicazione di aziende e agenzie italiane ed internazionali su tutto il territorio nazionale con delegazioni regionali.