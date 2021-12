Bottega Veneta regala visibilità globale a 12 botteghe italiane: al via il progetto "Bottega for Bottegas"

Bottega Veneta lancia il progetto “Bottega for Bottegas”, nato dal desiderio dell’azienda, operante nel settore dei beni di lusso e rinomata per i suoi prodotti in pelle, per sostenere la creatività delle botteghe italiane.

A tale scopo, Bottega Veneta ha deciso di cedere la sua visibilità globale - spazi pubblicitari, sito web, newsletter e vetrine - a dodici botteghe selezionate in tutta Italia: Amatruda (Campania), Cantina Bisson (Liguria), Enza Fasano (Puglia), Gay-Odin (Campania), Ginepraio Gin (Toscana), Krumiri Rossi (Piemonte), Pastificio Martelli (Toscana), Bottega Orsoni (Veneto), Riso Pozzi (Lombardia), Respighi Drums (Lombardia), Olio Vanini (Lombardia), Saponificio Varesino (Lombardia).

“Per queste feste, abbiamo deciso di regalare la nostra visibilità ad altre Botteghe italiane, realtà meravigliose che rappresentano il meglio della creatività del nostro Paese”, si legge sulla pagina web dedicata all’iniziativa.

“Bottega for Bottegas” promosso da Bottega Veneta è stato realizzato con la collaborazione di Publicis Italia, che ha firmato il progetto.

Credits

Publicis Italy / Le Pub