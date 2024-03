Aldi sceglie Grey per la creatività e si prepara al ritorno in tv

Un nuovo corso pubblicitario è pronto a prendere il via in questo 2024 per la catena tedesca che ha rinnovato il proprio partner creativo a seguito di un pitch

Una campagna pubblicitaria in stile musical e diversi soggetti che accompagneranno in tv e sul digital i consumatori italiani probabilmente fino al prossimo Natale. Così Aldi starebbe preparando il suo ritorno in comunicazione con una novità. Secondo quanto ricostruito da Engage, la catena tedesca di supermercati ha un nuovo partner creativo scelto dopo pitch: si tratta di Grey Italia, l’agenzia di Wpp guidata da Marta Di Girolamo.

L’attività media è sempre curata da GroupM: Il gruppo è infatti partner di lunga data di Aldi (confermato nel 2022 a seguito di una gara internazionale).

Arrivata in Italia nel 2018, Aldi aveva festeggiato nel 2022 i suoi primi 4 anni nel nostro paese con una serie di attività di marketing e comunicazione focalizzate sui temi del buon vicinato e del condominio, inteso come comunità dove si scambiano consigli per la spesa. Tra queste spiccava la campagna pubblicitaria firmata McCann Worldgroup Italia, intitolata “Segreti di condominio”.

Il suo sesto anno, invece, si è chiuso con l’ambizioso traguardo delle oltre 170 aperture, proseguendo il percorso di crescita sul territorio che, dal 2018, ha visto l’azienda sempre più vicina alle esigenze dei clienti. Il 2023 ha sancito, infatti, il raggiungimento dei 177 negozi in 6 regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna), a conferma del ruolo di primo piano del Bel Paese per lo sviluppo del business.

Aldi ha consolidato il piano di espansione attraverso tre driver principali che hanno caratterizzato la strategia in Italia nello scorso anno: sostegno al territorio all’insegna della rigenerazione urbana, impegno costante nell’offrire prodotti di qualità al miglior prezzo per contrastare gli scenari inflazionistici e valorizzazione del personale con ampia attenzione all’occupazione femminile e ai giovani talenti.

Nei prossimi giorni, in uno degli store lombardi di Aldi, sarebbe in programma la produzione dei nuovi spot del corso creativo del 2024.