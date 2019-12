E’ di oggi la nomina del nuovo Press & Product Communication Manager di Renault Italia (ne abbiamo parlato qui) e il Gruppo annuncia anche un’importante nomina a livello globale.

A partire dal 2 dicembre 2019, infatti, Xavier Martinet è diventato Direttore Marketing Mondo del Gruppo Renault. Riporterà a Olivier Murguet, Direttore delle Regioni e del Commercio, Vicedirettore Generale ad interim del Gruppo Renault.

Xavier Martinet diventa membro del Comitato di Direzione del Gruppo Renault (CDR).

François Renard, che ricopriva la carica in precedenza, lascia l’azienda.

Xavier Martinet, nato nel 1975, si è laureato presso l’Ecole Supérieure de Commerce di Rouen. La sua carriera è cominciata con Renault nel 1997 in Ungheria, prima di entrare a far parte della Direzione Commerciale Europa nel 2002. Nel 2007, è integrato nella filiale commerciale di Renault (RRG) come Responsabile Vendite a Bordeaux. Nel 2008, viene nominato Segretario Esecutivo del Direttore della Regione Europa e, successivamente, Direttore Commerciale Mondo. Nel 2010, entra a far parte di Nissan North America in qualità di Senior Brand Manager Gamma Marketing.

Nel 2013, viene nominato Direttore della filiale commerciale Renault Portogallo e successivamente Direttore Marketing Francia nel 2015. Nel 2018, diventa Direttore Generale di Renault Italia.