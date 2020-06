Sanofi mette in gara il media da 900 milioni di euro

Gara media al via per Sanofi: la multinazionale farmaceutica francese avrebbe preso contatto con le principali agenzie media per avviare la consultazione, che avrebbe respiro globale, scrive campaign.

In Italia Sanofi è seguita per il media planning & buying da GroupM, che ha acquisito il cliente nel 2017 in occasione della precedente gara globale che aveva decretato WPP come principale partner dell’azienda nel mondo. Tra i principali mercati fanno eccezione gli USA, dove l’incarico è di Havas.

Il billing di Sanofi a livello globale non dovrebbe essere lontano dal miliardo di euro, essendo stato di 900 milioni circa ai tempi della precedente gara, di cui oltre 20 milioni in Italia. Come tutto il settore farmaceutico, il business non ha subito particolari flessioni durante la pandemia, e l’azienda ha chiuso un primo trimestre con una crescita del 6,6%.

Sanofi, che tra i suoi brand più noti nel nostro Paese ha Maalox ed Enterogermina, è tra l’altro, come noto, in prima linea nello sviluppo di un vaccino efficace contro il Covid.