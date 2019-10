Il team di Rolling Pandas. Al centro, Andrea Spaggiari

Rolling Pandas, la start up per organizzare viaggi che vanta tra gli angel investor tre nomi molto conosciuti nel panorama del digital advertising – Marco Caradonna, Umberto Bottesini e Michele Rossi – cresce a ritmi sostenuti facendosi notare nel panorama travel anche grazie a iniziative di marketing innovative. L’ultima è l’apertura al mondo degli influencer, con una strategia originale.

Nata a gennaio 2018 con l’obiettivo di accorciare, grazie al digitale, la filiera del mercato dei multi-day tour mettendo a diretto contatto i viaggiatori con i tour operator locali, Rolling Pandas ha già raggiunto il milione di euro di fatturato e viaggia a ritmi di crescita sostenuti grazie a un catalogo di oltre 1400 viaggi che risponde a ogni gusto: ci sono viaggi avventura, viaggi di cultura, viaggi in pellegrinaggio, safari e tanto tanto altro.

Il nuovo progetto si chiama Rolling Pandas Experience e coinvolge in prima battuta Barbascura X (Youtuber da 350 mila follower noto principalmente per “Scienza Brutta”, rubrica di divulgazione scientifica in salsa umoristica). Con la Rolling Pandas Experience, Barbascura X intraprenderà un viaggio di 11 giorni nel Costa Rica per scoprire flora e fauna di questo splendido paese, reinterpretando il tutto in chiave umoristica che lo contraddistingue. Tutto questo insieme ad un gruppo di suoi follower che lo seguiranno nell’impresa.

Il concetto di “viaggia con l’influencer” non è una novità assoluta, ma l’approccio è differente, come ci spiega Andrea Spaggiari, founder di Rolling Pandas: «Avevamo da tempo iniziato ad indagare sulle collaborazioni con gli influencer all’interno del mondo del travel, ma le modalità utilizzate sul mercato non ci convincevano. Volevamo reinterpretare l’influencer marketing con una modalità che creasse un valore tangibile e duraturo per tutti, coinvolgendo content creators di settori anche lontani dal travel. Abbiamo deciso di creare questo progetto con Barbascura proprio perché ha un approccio diverso dal solito ed in linea con i nostri valori».

Le disponibilità di prenotazione per il tour, in partenza il 2 dicembre 2019, sono terminate in meno di una settimana. Tanto che si sta già lavorando alla riproposizione del format con altri creators tra cui Andrea Galeazzi, con cui la società sta finalizzando il progetto di un viaggio tutto a tema “tech”. E poi ci saranno viaggi a tema beauty, food, motori e così via, senza dimenticare la sostenibilità.

Un altro progetto in rampa di lancio è infatti “Rolling Pandas Cares”, una selezione di viaggi ideata per promuovere il viaggiare responsabile tramite operatori locali, verso destinazioni che si stanno solo ora aprendo al turismo internazionale, in cui parte del ricavato sarà investito nel tessuto economico e sociale dei territori coinvolti.

«Fino ad ora i risultati che abbiamo ottenuto con Rolling Pandas sono superiori alle aspettative, ma sappiamo bene che il travel è un settore molto competitivo. Nel lungo periodo, la battaglia si vince anche diventando i più bravi non solo nell’acquisizione di clienti, ma anche nella creazione di un brand distintivo. Stiamo lavorando ai dettagli della nostra nuova strategia di comunicazione, che lanceremo nei prossimi mesi, e posso anticipare che saremo molto lontani dai cliché del settore», conclude Andrea Spaggiari.