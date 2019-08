La Regione Lombardia, attraverso Aria – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A, ha pubblicato un bando di gara per la ricerca di un’agenzia per la realizzazione di video per la comunicazione digitale. Il valore totale stimato dell’appalto è di 620.000 euro, IVA esclusa, più variazione del 20% ed eventuale rinnovo della convenzione per un importo massimo di 1.488.000 euro.

Aria S.p.A intende individuare il miglior contraente con il quale stipulare una convenzione per usufruire di servizi di comunicazione basati su video personalizzati ed interattivi in grado di combinare elementi multimediali (video e audio) con messaggi testuali e dati specifici del singolo utente. L’obiettivo della fornitura è di instaurare un dialogo diretto e una partecipazione attiva con i propri target comunicando in logica “push” rispetto a servizi, politiche, eventi e iniziative promosse dal Committente.

Il servizio di video interattivi e personalizzati prevede l’erogazione di campagne di comunicazione video.

Destinatari della fornitura sono gli Enti del Sireg Lombardia e gli Enti del servizio sanitario lombardo che potranno aderire alla Convenzione che sarà stipulata tra Aria Spa e il fornitore individuato.

Le singole campagne dovranno prevedere i seguenti macro ambiti di attività: progettazione e realizzazione di un video “master”, che verrà utilizzato per ciascuna campagna di comunicazione e che prevedrà dati personalizzati in funzione dell’utente contattato, personalizzazione e gestione della campagna video, reportistica.

La durata del contratto, che si potrà rinnovare, è di 24 mesi.

Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è il 30 settembre alle 10 10.00. Alle 14.00 dello stesso giorno si apriranno le offerte.