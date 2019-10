Manuela Bottega

Zurich Italia rafforza il proprio team con l’ingresso di Manuela Bottega nel ruolo di Head of Communications e Massimo Vignoli con l’incarico di Head of IT.

Manuela Bottega ha maturato oltre quindici anni di esperienza nel mondo della comunicazione corporate e istituzionale, consolidata principalmente durante il suo percorso professionale in Assicurazioni Generali, da cui proviene. Dopo l’ingresso nella holding a Trieste nel 2006, ha ricoperto diversi ruoli con responsabilità crescente all’interno della funzione comunicazione fino ad assumere l’incarico di Responsabile Corporate Identity & Media Relations di Generali Country Italia. In Zurich assume la responsabilità della comunicazione, esterna ed interna.

Massimo Vignoli proviene da Amissima Assicurazioni e Amissima Vita, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Direzione Ict. In oltre trent’anni di carriera, Massimo Vignoli ha maturato una consolidata esperienza nel settore IT lavorando in diverse società di consulenza e realtà assicurative italiane, tra cui Carige Assicurazioni. Nel suo percorso professionale ha definito la strategia IT e coordinato, in qualità di responsabile, progetti end-to-end e sistemi in ambito vita, P&C & Claims.

Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600 agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.