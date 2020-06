Federico Capeci

Per aiutare le marche ad accelerare i loro cicli di innovazione e la velocità di immissione sul mercato in questo momento caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, Kantar presenta una nuova serie di soluzioni, la suite Agile Innovation, per l’innovazione e lo sviluppo dei prodotti.

Queste sono presenti su Kantar Marketplace, la piattaforma di ricerca automatizzata per i marketer che vogliono testare i loro prodotti, comprendere le reazioni del consumatore e procedere con il proprio processo il più velocemente possibile.

Le prime a essere presentate sono le soluzioni automatizzate di concept e pack testing, Concept eValuate e Pack eValuate, che saranno presto seguite da una soluzione automatizzata di screening delle idee, Idea eValuate.

La suite eValuate mette la comprensione del consumatore al centro del percorso di innovazione.

Guardando alle soluzioni più nello specifico, Idea eValuate seleziona idee con il maggior potenziale e mostra come implementare le migliori per prepararle allo sviluppo del concetto, misurando le risposte implicite ed esplicite, avvicinandosi alla realtà dei comportamenti d’acquisto.

Concept eValuate identifica i concetti e le idee con il maggior potenziale e mostra come ottimizzarli per massimizzare la crescita. Con un ampio database di benchmarking con oltre 100.000 idee e misure predittive, Concept eValuate ha dimostrato di migliorare il tasso di successo dell’innovazione testata del 50% e offre risultati in sole 24 ore, spiega la nota di Kantar.

Con grande varietà di prodotti e formati in negozio e online, il packaging diventa sempre più importante per differenziarsi. Pack eValuate aiuta a identificare i design vincenti e a ottimizzare rapidamente il packaging.

Product eValuate testa rapidamente i prodotti in un ambiente domestico reale per massimizzare il prodotto e il potenziale di lancio. Product eValuate utilizza i 2,4 milioni di tester dell’Home Tester Club per valutare i prodotti in un contesto realistico, simile a quello di utilizzo, dice il comunicato stampa. Consente di ottenere un feedback di qualità dai consumatori coinvolti, supportato da esperienze video e valutazioni dei consumatori.

I commenti dei manager di Kantar

Federico Capeci, Ceo Italy, Greece & Israel, Kantar, ha commentato: “In questo momento di ripresa post-Covid, è ancor più importante identificare rapidamente le idee che potrebbero trasformare il business, per svilupparle immediatamente. L’emergenza ci ha insegnato a velocizzare i processi, a decidere rapidamente, ad essere più efficienti. Per i produttori è oggi vitale capire quale sarà l’impatto che i nuovi comportamenti avranno sul proprio portfolio di prodotti e servizi, comprendere le motivazioni e le esigenze dei consumatori, così da essere in grado creare soluzioni pertinenti e accattivanti. E questo deve avvenire il più velocemente possibile!”

Le diverse opportunità che possono emergere in un momento come questo possono aprire stream cruciali per riadattare il proprio business, rispondendo a esigenze nuove o a motivazioni variate.

“La velocità di immissione sul mercato con la giusta proposta di valore può rivelarsi l’elemento determinante per il successo della marca in questo momento difficile – ha commentato Walter Caccia, Head of Innovation, Kantar -, Un’innovazione centrata adesso, accelererà la ripresa dalla crisi economica post-pandemia e, cosa altrettanto importante, rafforzerà la marca, permettendole di crescere più velocemente nel lungo periodo. 70 delle aziende nella classifica Fortune Top 100 utilizzano già l’expertise di Kantar in tema di innovazione; questa nuova suite di strumenti disponibile online sul Kantar Marketplace è una nuova grande risorsa per tutti i brand sensibili all’innovazione”.