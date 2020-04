Grandi Salumifici Italiani sceglie Kettydo+ per la strategia digitale dei brand

A seguito di una selezione, Grandi Salumifici Italiani affida la ridefinizione della digital strategy dei propri marchi a Kettydo+. La società di consulenza digitale si occuperà delle attività di data collection e customer profiling, dell’ideazione e governance delle attività concorsuali e della gestione dei canali social in ottica Crm.

L’obiettivo è consolidare una cultura di conoscenza sempre più approfondita del consumatore finale e dei suoi bisogni trasversali ai vari brand, al fine di contribuire con iniziative sempre più ingaggianti al consolidamento della relazione con le marche e al miglioramento delle performance di vendita dei prodotti.

La nuova strategia tecnologica dell’azienda si baserà su YouserEngage, piattaforma proprietaria dell’agenzia, nella quale saranno centralizzati tutti i dati, le interazioni e i contenuti delle diverse attività di engagement verso i consumatori.

“Collaborare con Grandi Salumifici Italiani è per noi un’opportunità unica. Entrare nelle case di tanti italiani con prodotti che soddisfano gusti e bisogni diversi, in diversi momenti di consumo, ci permetterà di supportare il cliente nell’identificare spazi di crescita della relazione e di ingaggio dei consumatori”, spiega Federico Rocco, Ceo di Kettydo+, “Ci avvarremo, per questo, di YouserEngage, la nostra customer engagement suite con a bordo tutti i contenuti e gli strumenti necessari per coordinare le articolate iniziative cross canale e cross brand, con una vista unica sull’utente”.