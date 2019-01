Giovanni Adorni è il nuovo Presidente di Aica

Aica, Associazione dedicata alla diffusione della cultura digitale in Italia, ha nominato il suo nuovo Presidente per il triennio 2019- 2021: è Giovanni Adorni, Professore Ordinario di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione al Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi della Scuola Politecnica dell’Università di Genova.

«La nomina del prof. Giovanni Adorni conferma le ambizioni della nostra Associazione sui fronti dello stimolo all’innovazione digitale, di accelerazione della digitalizzazione del Paese, della creazione di nuove competenze e della consapevolezza dell’impatto diffuso del digitale. Sono davvero lieto di passare il testimone al prof. Adorni, una persona che durante il mio triennio di presidenza ha contribuito in modo significativo al successo della nostra Associazione, anche in qualità di Coordinatore del Comitato Scientifico della rivista Mondo Digitale. La sua esperienza sia a livello accademico sia a livello di mercato tecnologico e la sua visione strategica daranno ulteriore impulso alle attività di Aica», dichiara Giuseppe Mastronardi, Presidente in carica fino a oggi.

«Sono entusiasta della nomina e grato della fiducia che l’Associazione sta riponendo nella mia persona. Abbiamo in mente di mettere in atto progetti importanti in ambito innovazione, che ci auspichiamo possano rafforzare la rete e le partnership nate tra i nostri soci in questi anni per continuare a essere promotori di trasformazione digitale – afferma Giovanni Adorni. – Nel proprio ruolo di promotore della cultura digitale, Aica sostiene e diffonde le iniziative che possono sviluppare una nuova sensibilità generale anche verso le implicazioni sociali ed etiche che l’innovazione tecnologica porta con sé».

Giovanni Adorni è socio di Aica fin dal 1977 e ha partecipato alla costituzione del GLIA – Gruppo di Lavoro AICA sull’intelligenza Artificiale. Presidente della Sezione Territoriale Aica – Liguria, è stato Consigliere del Direttivo di Aica durante il triennio appena concluso. Adorni sarà coadiuvato nella sua attività da Nello Scarabottolo – Vicepresidente Vicario – Professore Ordinario di Informatica all’Università degli Studi di Milano e Antonio Piva – Vicepresidente – Ingegnere dell’Informazione.