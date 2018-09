Franklin Templeton Investments ha un nuovo capo del MarCom in Italia

Alessandro Rongo

Franklin Templeton Investments ha un nuovo Marketing Director e Communication Coordinator per l’Italia. Si chiama Alessandro Rongo e sarà basato nell’ufficio di Milano, riportando direttamente a Michele Quinto, Co-Branch Manager e Retail Sales Director della società di investimenti.

Nel nuovo ruolo, Rongo sarà responsabile dello sviluppo delle strategie di marketing per Franklin Templeton, funzionali a sviluppare il mercato italiano e a cogliere nuove opportunità di business, sia sul versante retail che institutional. In Italia guiderà le attività di marketing e comunicazione in collaborazione con le altre divisioni di comunicazione e il management della società in tutto il mondo.

Alessandro Rongo vanta oltre 18 anni di esperienza e un solido track-record nell’industria dei servizi finanziari. Entra in Franklin Templeton Investments dopo aver ricoperto la carica di Head of Southern European Wholesale Marketing presso Columbia Threadneedle Investments a Londra e di Senior Marketing Manager in Invesco Asset Management.

«Il consolidamento della presenza sul mercato italiano – ha commentato Michele Quinto, Co-Branch Manager e Retail Sales Director di Franklin Templeton Investments in Italia – rappresenta per Franklin Templeton una priorità strategica. Sono certo che l’ingresso di Alessandro Rongo, grazie alla sua riconosciuta expertise nelle strategie di comunicazione multi-channel, sarà un fattore determinante per promuovere ulteriormente la crescita di Franklin Templeton in Italia».