F&P Wine Group sceglie Day One per la nuova campagna pubblicitaria

F&P Wine Group sceglie dopo gara l’agenzia di comunicazione Day One, con sede a Genova, per la realizzazione creativa della campagna pubblicitaria “Gli Spaghi” per Ortrugo e Gutturnio, le due referenze de Il Poggiarello, al via a settembre.

“Con F&P Wine Group siamo partiti studiando il mercato di riferimento e le caratteristiche distintive delle due referenze Ortrugo e Gutturnio de Il Poggiarello”, commenta Giorgio De Sario, Presidente di Day One e fondatore del Day One Network, “ma più di tutto ci siamo fatti travolgere dall’entusiasmo di un’azienda leader che non ha paura di sfidare le regole visive e del linguaggio nel mondo tradizionalista del vino. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla loro sfida”.

“Day One ha dimostrato di aver compreso immediatamente tutte le caratteristiche distintive dei prodotti che andremo a comunicare. Fin dal primo incontro è emersa la loro caratteristica di consulenti di marketing abbinata a quella di professionisti nella comunicazione creativa. La nostra richiesta è stata quella di fare una comunicazione originale efficace ed immediata”, commenta Stefano Perini, Ceo di F&P Wine Group.