Btrees in un intervento alla Milano Digital Week

Fini, il gruppo modenese leader in Italia nella produzione di pasta ripiena, ha assegnato alla new media agency Btrees, guidata dall’Admin Christian Zegna, l’incarico di sviluppare la comunicazione delle pagine Facebook di Fini e di Conserve della Nonna, la gestione del portale Nonsolobuono.it e l’e-mail marketing.

“Siamo orgogliosi di poter comunicare non solo dei prodotti, ma una vera e propria tradizione, che appartiene alla cultura più profonda di una terra straordinaria che rappresenta da sempre l’Italia nel mondo con i suoi prodotti”, commenta Zegna.

L’input creativo vincente nasce dalla volontà di utilizzare i canali social e i siti aziendali in maniera sinergica per diffondere il racconto della marca, ma anche di attrarre l’audience online attraverso ricette e immagini che facciano venire l’acquolina in bocca. “La cucina italiana e quella emiliana sono gustose e uniscono. Non c’è nulla di più bello di sedersi a tavola e condividere il piacere del buon cibo con i propri cari. Dalla crasi di questi due aspetti nasce il far venire l’acquolina in bocca: vogliamo incuriosire e ingolosire chi incrocia i post sulle pagine Facebook, come le ricette contenute nelle newsletter o sul portale nonsolobuono.it” ha spiegato Linda Botti, Social Media Strategist di Btrees.

Dal 2014, attraverso il portale nonsolobuono.it il Gruppo Fini porta avanti una strategia di Content Marketing incentrata sul racconto del territorio emiliano, delle tradizioni, dei sapori e di tutti i valori che sono condivisi dai due brand Fini e Le Conserve della Nonna. “L’input per il 2019 è quello di continuare a valorizzare questi temi sulle nostre piattaforme proprietarie – racconta Valentina Lanza, Responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Fini – ma utilizzare anche gli stessi contenuti per popolare di notizie e spunti interessanti le pagine Facebook dei due brand, offrendo a chi ci segue argomenti utili e di qualità”.

Crediti:

Christian Zegna: Admin

Filippo Bondi: Strategist & Project Manager

Linda Botti: Social Media Strategist

Lorenzo Miglietti: Art Director

Davide Palermo: Digital Adv Specialist

Matteo Zin: Photographer