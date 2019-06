Fida punta sulla Rai per le sue campagne pubblicitarie e dà il via alle attività di lancio della crema spalmabile Rossana.

L’azienda italiana, con sede in Piemonte a Castagnole delle Lanze, investirà quest’anno in pubblicità, spiega il Direttore Commerciale Pierluigi Gravina «circa 700.000 euro con creatività e planning gestiti internamente».

Dal 22 settembre al 19 ottobre Fida ha pianificato «una campagna in esclusiva sulle reti Rai con un ciclo di telepromozioni all’interno de I Soliti Ignoti pensate per spingere le caramella Rossana e le gelatine ai gusti di frutta Bonelle. Sono previsti anche degli inviti all’ascolto in questo caso solo per il brand Rossana».

Le Bonelle saranno invece al centro delle attività legate alla sponsorizzazione del Summer Live 2019, l’evento musicale in più tappe organizzato da Radio Rai 2. «E non tutto perché con la crema spalmabile Rossana, appena lanciata sul mercato, sponsorizzeremmo una delle più importanti manifestazione musicali dell’estate, Umbra Jazz».

I marchi di Fida sono, oltre a Bonelle e Rossana (quest’ultime comprate da Nestlè Italia nel 2016), Gocce, Tenerezza, Charms, Sanagola e Gnammy.